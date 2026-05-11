ACS reelige a Juan Santamaría como consejero delegado

El consejo de administración de ACS ha aprobado la reelección de Juan Santamaría como consejero delegado de la sociedad, después de que la junta de accionistas celebrada el pasado viernes le reeligiese como consejero ejecutivo por otros cuatro años.

Santamaría, nacido en Madrid en 1978 e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, ha desarrollado toda su trayectoria laboral en el grupo ACS. Entre los años 2002 y 2006 ocupó diferentes posiciones en Iridium y Dragados como ingeniero y director de Proyectos.

De 2006 a 2013 fue director general de ACS Infraestructuras en Estados Unidos y Canadá; entre 2013 y 2015 fue presidente y director general de su concesionaria Iridium; durante el año 2016 ocupó el puesto de gerente ejecutivo para la filial australiana CPB; en 2017 fue director general de la empresa industrial y de servicios australiana UGL; y en los años 2018 y 2019 fue director general CPB en Australia, con operaciones en Australia, Nueva Zelanda y Asia.

En la actualidad también es consejero delegado de la filial alemana Hochtief, presidente de Abertis, presidente ejecutivo de la australiana Cimic y consejero de la estadounidense Turner y la minera Thiess.

«La formación de Juan Santamaría, sus conocimientos y experiencia adquiridos durante su trayectoria profesional, especialmente en el sector de la construcción, así como su experiencia en los órganos de dirección de numerosas entidades de Grupo ACS, acreditan ampliamente que reúne los requisitos y la competencia necesarios para ocupar el cargo de consejero ejecutivo», argumenta el consejo de administración.

Por otra parte, el máximo órgano de administración de la compañía también ha reelegido como presidenta de la comisión de Retribuciones y como miembro de la comisión de Nombramientos a María José García Beato.

Las acciones de ACS se dejaban un 1,3% a media sesión, hasta 135,9 euros, después de protagonizar este año un rally histórico. En lo que va de año ha mejorado más de un 58%.