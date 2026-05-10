Algunos accionistas minoritarios de ACS han aprovechado la junta general celebrada el viernes para felicitar a la dirección por el gran recorrido bursátil que ha tenido la compañía en los últimos tiempos. Es el caso de Juan Manuel Aguilera, quien subió al estrado «para felicitarles de una forma entusiasta» por «la rentabilidad y retorno» de la acción, que «ha sido del 81,6%, combinando la evolución bursátil y los dividendos distribuidos en el año», como explicó el presidente del grupo, Florentino Pérez, durante su discurso.

«En 2026, ya llevamos un 63% de rentabilidad desde principios de año», continuó el presidente. «Si ampliamos la mirada, en los últimos cinco años el retorno medio anual ha alcanzado el 46%; y en lo que llevamos de siglo, en estos 25 años y medio, la rentabilidad media anual ha sido superior al 17%», aseguró.

«En otras palabras, aquel accionista que invirtió en ACS el 31 de diciembre de 2000, y ha reinvertido los dividendos recibidos durante todos estos años, ha multiplicado por 54 veces su inversión», explicó Florentino Pérez.

Accionistas minoritarios de ACS

Esto supone un recorrido que está siendo muy bien recibido por los accionistas minoritarios de ACS. «Esta Junta es para felicitarles de una forma entusiasta, porque los minoritarios, cuando tenemos rentabilidad, retorno y esta evolución en Bolsa, pues lo patrimonializamos mucho y nos da mucha satisfacción», declaró Aguilera.

«La acción ha subido un 100% el año pasado y lo que llevamos de estos meses un 60%», ha recordado el accionista minoritario. «Esto es una subida estratosférica que no se ha producido nunca y que debe tener respaldo», ha asegurado.

«Con esta subida tan espectacular llegamos a los 142 euros de valoración», continuó, calificando dicha evolución de «impresionante»: «Por lo tanto, los minoritarios tenemos que estar muy satisfechos de ello».

Además, el pequeño titular ha destacado «el compromiso con la ética» de ACS, algo que, según considera, «es mucho más digno todavía y engrandece a todos los resultados». «Nos causa mucha emoción ver la trayectoria», ha continuado. «Por lo tanto, creo que todos debemos sentirnos orgullosos», ha sentenciado Aguilera.

Incremento del dividendo

Además de lo anterior, la junta ha votado incrementar el «dividendo anual a los 2,4 euros por acción, es decir, un 20% más que el año anterior». Además, el grupo va a llevar a cabo » una política activa de recompra y amortización de acciones propias».

«Mi compromiso personal y el de todo el consejo de administración es seguir haciendo de ACS una inversión segura y rentable para nuestros accionistas», afirmó Florentino Pérez durante su intervención.

Por su parte, el consejero delegado de la compañía, Juan Santamaría, ha recordado que han «cerrado 2025 con una posición de caja neta de 17 millones de euros». «Y lo más importante es que lo hemos hecho después de haber asignado más de 2.150 millones a inversiones estratégicas y a retribuir al accionista», ha destacado.

«De esa cifra, 448 millones corresponden al pago de dividendos en efectivo, mientras que una gran parte se han dedicado a inversiones financieras de crecimiento», ha declarado.