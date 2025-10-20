No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 17 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 278 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo José Luis no duda un solo segundo en responsabilizar a Victoria de lo sucedido con Adriana y la amenaza. Es más, no tarda en dejarla completamente sola y desesperada, consciente de la gravedad de la situación.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia han sido testigos de lo ocurrido en un nuevo movimiento en la Casa Pequeña. ¿En qué ha consistido, exactamente? En que Pedrito planta cara a don Hernando, que afirma que está actuando por el bien de Bárbara. Por si fuera poco, Alejo se ha quedado completamente sin palabras al descubrir a Tomás y Luisa en actitud comprometida. Se trata de una situación que, desde luego, no estaba en sus planes. De ahí que quiera saber muchos más detalles de lo que sucede entre ellos dos.

¿Qué sucede en el capítulo 279 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 20 de octubre?

Después de todo, los espectadores de esta sorprendente serie diaria que se emite de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo, tras sentirse de nuevo presionada por su padre, Irene ha dado el importantísimo paso de visitar a Bárbara. Lejos de que todo quede ahí, movida por su amiga, ha puesto una única condición a don Hernando para llegar a aceptar su compromiso.

De no dar ese paso, no va a ir mucho más allá en este sentido. Por si fuera poco, dadas las circunstancias, Luisa se ha visto en la obligación de seguir las instrucciones de Tomás. Así pues, se anima a colarse a hurtadillas en la Casa Grande, sin tan siquiera imaginar que alguien iba a sorprenderla en el momento más inesperado.