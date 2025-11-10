España se tendrá que enfrentar otra vez al País Vasco: será en frontball, deporte que puede ser olímpico

La selección española de frontball se tendrá que enfrentar a la del País Vasco como ya lo hizo la de pelota hace unos meses. México acoge la tercera edición de este Campeonato del Mundo de frontball, celebrado entre el 9 y el 15 de noviembre, el cual enfrenta a las selecciones de España y el País Vasco. En junio se dio la primera ocasión en toda nuestra historia entre nuestra selección y la de una de sus comunidades autónomas, ahora repite historia en esta modalidad que aspira a ser olímpica de cara a 2032.

La historia sigue pendiente de resolverse, ya que la Federación Española de Pelota abrió un recurso tras el resultado de la votación de la Asamblea de la Federación Internacional de Pelota, momento en el que dieron acceso al País Vasco como miembro y parte de cada una de las competiciones. El TAD tendrá que resolver y tomar una decisión al respecto, si mantiene esta decisión o si aparta al País Vasco de estas competiciones como Comunidad Autónoma que es.

Mientras tanto, mientras se resuelve el entuerto, nuevamente se ven las caras la selección española y la vasca en una competición oficial e internacional con este Campeonato del Mundo de frontball, con las modalidades absoluta y sub 23 en liza. Precisamente el frontball es la modalidad de pelota que tiene opciones de formar parte de los Juegos Olímpicos, de cara a la cita que tendrá lugar en Brisbane en 2032.

El encuentro entre España y País Vasco tendrá lugar en la categoría sub 23 masculina, las únicas que comparten grupo en esta fase de grupos inicial del Campeonato del Mundo de frontball, donde compiten un total de 28 selecciones y 160 pelotaris. El resto de categorías cuentan con caminos diferentes por el momento en la fase de grupos.

La selección española cuenta con un equipo mixto procedente en su mayoría de Navarra, siete de ellos, y un jugador procedente de La Rioja. Son los casos de los absolutos Santi Yaniz –uno de los mejores jugadores del momento, campeón en España este año y el pasado–, Javi Oskoz, Goiuri Zabaleta y Laia Salsamendi., así como los sub 23, Fernando García, Unai Esain, Ane Mendiburu y Leire Oskoz.

En el caso de la selección del País Vasco, los competidores son los absolutos Julen Alberdi, Mikel Aurrekoetxea, Miren Larrarte e Itxaso Erasun; y los sub 23 Bingen Beitia, Oihan Etxeberria, Nora Mendizábal y Naroa Agirre.

El enfrentamiento masculino sub 23 entre España y País Vasco será el cuarto enfrentamiento entre la selección española y la vasca desde que la Asamblea de la Federación Internacional de Pelota aprobara la inclusión de la Comunidad Autónoma. Cabe recordar que España se impuso al País Vasco en su primer partido cara a cara como selecciones de pelota, con dos jugadoras nacidas en el País Vasco que defendieron los colores nacionales (15-5 y 15-7).

El pasado mes de septiembre también se citaron en el Mundial sub 23 de trinquete, cuando Juan Indurain e Ignacio Pérez se impusieron a Endika García y Markel Sierra (2-0). La más reciente fue en la Liga de Naciones de Frontón 30 metros, en Aguascalientes.