No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 17 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 417 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo María expresa su preocupación Gabriel y Begoña sobre Andrés, puesto que tiene miedo de que la caldera estalle. Begoña visita la fábrica, mientras que Gabriel se ve en la obligación de acompañarla. Es más que evidente que el plan que ha establecido está cada vez más cerca de cumplirse, y de la manera en la que él esperaba.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido ver cómo José ha propuesto a Irene retomar todos y cada uno de sus planes de juventud. Cristina ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para aclarar a Luz que su decisión de quedarse no tiene absolutamente nada que ver con Luis, por lo que ha querido reafirmar su independencia. En cuanto a Claudia, ha dado por aceptada la propuesta de Raúl y decide irse con él a Madrid. La caldera está a punto de explotar, por lo que tanto Andrés como el encargado de mantenimiento se quedan para tratar de arreglarla, sin ser del todo conscientes del grave peligro que cobren.

¿Qué sucede en el capítulo 418 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 20 de octubre?

Después de todo, vamos a poder ser testigos de cómo Gaspar, Claudia y Raúl empiezan a preguntarse cuál va a ser el futuro de Perfumerías de la Reina. Tras la aparatosa explosión, Cristina ha mostrado su profunda preocupación por todos y cada uno de los trabajadores, especialmente por Luis.

Como consecuencia de la explosión, la tienda se ha visto afectada. Todo ello mientras Tasio, Luis y Joaquín visitan la zona cero, para hacer balance de la gravedad de la situación. Carmen y Gema descubren la tragedia tras la sesión fotográfica con Emma Govantes, mientras acompañan a Digna a la fábrica.

Lejos de que todo quede ahí, la familia De la Reina se enfrentan a una peligrosa posibilidad, como es la de perder a uno de los suyos. Todo ello mientras Tasio se ve en la obligación de informar sobre un fallecimiento. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.