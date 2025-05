Sueños de libertad, con el paso de los meses, se ha ganado a pulso un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 16 de mayo, pudimos disfrutar del capítulo 308 de Sueños de libertad en Antena 3. Así pues, los espectadores vieron cómo Joaquín se ha enterado de que el dinero que envió a las monjas jamás llegó. Luz da el importantísimo paso de desahogarse con Begoña, puesto que sigue muy afectada por la discusión que tuvo con Luis. El perfumista no tarda en reconocer su error, al haber estado demasiado tiempo entregado en la creación del nuevo perfume. Así pues, opta por pedir disculpas a su esposa, para que el asunto no vaya a más.

Lejos de que todo quede ahí, Begoña no puede evitar sentirse muchísimo más tranquila al saber que Damián tiene la custodia de Julia. Él, por su parte, intenta convencer a Digna de los peligros de vender las acciones de María a don Pedro, así como de las posibles consecuencias. Harto de sus constantes artimañas, Andrés se encara a don Pedro por la oferta que ha hecho a María. Gema y Joaquín se ven obligados a buscar un colegio para Teo, mientras siguen inmersos en un mar de dudas. Todo cambia cuando Teo enferma, puesto que Joaquín se muestra con él de lo más paternal. Claudia no puede evitar sentir muchísimos celos de la misteriosa mujer de la que Raúl se ha enamorado repentinamente. Es más, la joven tiene claro que está dispuesta a hacer todo lo que esté en sus manos para descubrir cuál es su identidad.

¿Qué sucede en el capítulo 309 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 19 de mayo?

De esta manera tan concreta, vemos cómo tiene lugar la función teatral de Julia en el colegio, por lo que todos se muestran muy orgullosos de su trabajo. A pesar de todo, María se muestra dispuesta a aguarles la fiesta. Luz atiende a Teo, y se da cuenta de cuál es su problema. En ese momento, el niño conecta muchísimo con la doctora, por el interés que ambos tienen en el mundo de la ciencia.

Don Pedro da el paso de desahogarse con Irene tras la fuerte discusión que ha tenido con Digna por su intención de comprar las acciones de Julia, mientras que los señores Miranda dan una respuesta a las propuestas de perfume que Luis ha presentado. Digna, por su parte, ha propuesto a sus hijos que tomen la iniciativa a la hora de hacerse con las acciones de Julia.

Damián ha hecho una firme petición a Andrés. ¿En qué consiste? En que interceda con María para convencerla de que venda las acciones de Julia a los De la Reina. Tasio confiesa a Carmen lo feliz que está por poder afianzar su relación profesional con Marta, mientras que María chantajea a Andrés. Así pues, le hace saber que no venderá las acciones de Julia a don Pedro si deja de verse con Begoña. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.