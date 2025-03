No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 17 de marzo tuvimos que disfrutar del capítulo 267 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria han podido ver cómo Tasio, después de lo que hizo Górriz, duda en acudir o no a la boda de Marta. Carmen, por su parte, hace saber a las chicas de que en la fábrica ya se sabe el nombre del verdadero padre de Tasio, mientras que Joaquín se muestra dispuesto a hacer todo lo que está en su mano para callar a Górriz.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Fina acaba yéndose de la lengua con Claudia, al hacerle conocedora de todo lo que vio en la cantina. María, por su parte, ha dado el paso de ofrecerse a sustituir a Jesús durante su ausencia en Francia, mientras que Begoña ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para dar un toque de atención a Damián. Y todo porque no está parando los pies a Jesús de la forma que debería. Por si fuera poco, doña Clara hace todo lo que está en su mano para tratar de manipular a Fina. Y todo con la firme intención de lograr que no acuda a la boda de Marta y Pelayo. Jesús hace saber sus planes a Julia y ella se disgusta al darse cuenta de que Begoña no está en ellos. Joaquín hace saber a Luis que está pensando en tirar la toalla con el proyecto del balneario.

¿Qué sucede en el capítulo 268 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 18 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Begoña no ha podido evitar desahogarse con Andrés, ya que está convencida de que, si Jesús se lleva a Julia a París, va a perderla para siempre. Gaspar ha dado el paso de confesar a Claudia algo que tiene estrecha relación con Manuela.

Begoña ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para desvelar a Digna los planes que tiene Jesús. Es por eso que no duda en pedirle ayuda para conseguir que, bajo ningún concepto, se lleve a Julia. Górriz ha confesado a Jesús lo que hizo don Pedro para que Joaquín no se saliese con la suya.

Lejos de que todo quede ahí, Fina ha tomado una drástica decisión respecto a la asistencia a la boda de Marta, mientras que Jesús pone una condición para quedarse en Toledo y no llevarse a Julia a París. Todo ello mientras, como consecuencia de la anosmia, la tensión entre Luis y Luz aumenta de forma considerable. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.