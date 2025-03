Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 14 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 266 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Claudia ha dado las gracias a Gaspar por su ayuda con Manuela, mientras que Julia, ahora que sabe que Digna es su abuela, decide acercarse cada vez más a ella. Un gesto que no gusta en absoluto a Jesús, ni mucho menos. Tras la revisión médica, Luis siente mucho temor por su futuro como perfumista, mientras Górriz decide propagar por la fábrica un rumor que tiene relación con Joaquín.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Fina se ha quedado completamente sin palabras al haber descubierto tanto a Manuel como a Gaspar con los cuadernillos de escritura. Al ser consciente de las consecuencias, y como no puede ser de otra forma, el cantero hace todo lo que está en su mano para tratar de disimular, pero nada sale como esperaba ni mucho menos. Por si fuera poco, doña Clara no duda en comunicar a Pelayo la contundente exigencia que tiene para la boda. Todo ello mientras Gema y Joaquín tienen un enfrentamiento por lo que está ocurriendo en la fábrica. Algo que, evidentemente, no ha dejado absolutamente indiferente. Lejos de que todo quede ahí, Jesús ha aprovechado la ocasión para dar una importantísima noticia a Damián respecto a la propuesta de Brossard. Una situación que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 267 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 17 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Tasio, después de lo que hizo Górriz, tiene serias dudas sobre si debe acudir a la boda de Marta. Carmen hace saber a las chicas que en la fábrica ya se sabe quién es el verdadero padre de Tasio. ¡Se quedan verdaderamente sin palabras!

Lejos de que todo quede ahí, vamos a ser testigos de cómo Joaquín se muestra más que dispuesto a callar a Górriz a como dé lugar, mientras que Fina acaba yéndose de la lengua con Claudia. ¿De qué forma? Contándole todos los detalles de lo que vio en la cantina, sin importar en absoluto las consecuencias.

María, por su parte, se ofrece a sustituir a Jesús durante su ausencia en Francia, mientras que Begoña da un toque de atención a Damián por su actitud a la hora de no parar los pies a Jesús. Doña Clara hace todo lo que está en su mano para manipular a Fina para que no asista a la boda de Pelayo y Marta, mientras que Joaquín hace saber a Luis que está empezando a tirar la toalla respecto al proyecto del balneario. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.