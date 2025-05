No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 29 de mayo pudimos disfrutar del capítulo 318 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, tras haber escuchado la conversación de Begoña y Damián, María quiere que Andrés le cuente lo que sucede. Y no solamente eso, sino que también lo haga con todo lujo de detalles. Raúl no duda un solo segundo en hacer todo lo que está en su mano para defender su relación con María frente a Claudia, mientras que Teo ha empezado a conectar con Luis tras haber hecho muy buenas migas con Luz.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ser testigos de cómo Damián hace todo lo que está en su mano para descubrir muchos más detalles sobre Górriz. Así pues, no duda un solo segundo en hacer una gran cantidad de preguntas a Irene, en busca de respuestas. Por si fuera poco, doña Clara ha sorprendido a Marta, Pelayo y Andrés con una impactante propuesta. ¿En qué consiste, exactamente? En que inviertan, cuanto antes, en el negocio inmobiliario. Todo ello mientras Begoña recibe un preocupante e inquietante mensaje anónimo. Lejos de que todo quede ahí, Damián ha lanzado una advertencia a Digna, haciéndole saber de sus sospechas sobre la implicación de don Pedro en la extraña y repentina muerte de Jesús. Es más que evidente que estamos a punto de presenciar uno de los puntos de inflexión más impactantes hasta la fecha. Y siendo honestos, no es para menos.

¿Qué sucede en el capítulo 319 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 30 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Luis, como consecuencia de esa buena sintonía que siente con Teo, se propone pasar mucho más tiempo con él. Marta tiene serias dudas sobre la propuesta de inversión de doña Clara, mientras que María pide a Claudia que sea discreta para que lo suyo con Raúl no salga a la luz.

Digna, tras la visita de Damián, se siente profundamente preocupada, hasta tal punto que no duda un solo segundo en acudir a don Pedro. Tasio siente que ha sido una injusticia que le hayan relegado a su puesto anterior, mientras que Begoña no duda un solo segundo en acusar a María de estar detrás de la nota anónima que ha recibido.

Lejos de que todo quede ahí, don Pedro decide buscar a Damián para confrontarlo por la información que dio a Digna, mientras que Tasio va a dejar de votar a favor de Pedro si éste se niega a cambiar de actitud. María advierte al sargento Pontón, haciéndole saber que Begoña podía haber mentido en su coartada. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.