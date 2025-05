Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 28 de mayo pudimos disfrutar del capítulo 317 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Andrés ha decidido confesar a Damián y Begoña que tiene serias sospechas en cuanto a una posible alianza entre don Pedro y Górriz. Digna, por su parte, hace todo lo que está en su mano para que, de una vez por todas, Gema se relaje con Teo y, por ende, haga las paces con Luz. Además, Claudia se plantea dirigir la casa cuna al ser conscientes de que alguien debe cumplir ese puesto.

Lejos de que todo quede ahí, hemos sido testigos de cómo Digna no duda en insistir a don Pedro que deben casarse haciendo separación de bienes. ¡Es algo que cada día que pasa tiene más claro! Todo ello mientras Claudia se siente profundamente decepcionada con Raúl tras descubrir que, en realidad, está profundamente enamorado de María. Así pues, toma la complicada decisión de distanciarse del chófer a la mayor brevedad posible, para evitar complicaciones de cara al futuro. Pedro no ha dudado un solo segundo en confesar a Irene que siente una profunda preocupación por la investigación que continúa llevando a cabo Andrés respecto a Górriz. Son conscientes de que están en peligro hasta que logren pararle. Todo ello mientras que Damián no puede evitar enfadarse muchísimo al enterarse de que Begoña no tuvo reparos a la hora de ocultar que visitó a Jesús el día de su muerte.

¿Qué sucede en el capítulo 318 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 29 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria vamos a poder ver cómo, tras haber escuchado la conversación de Begoña y Damián, María quiere que Andrés le cuente todos los detalles de lo que está ocurriendo. Raúl hace todo lo que está en su mano para defender su relación con María ante Claudia.

Por si fuera poco, de la misma manera en la que se ha acercado a Luz, Teo sorprende a todos al conectar muchísimo con Luis. Damián hace todo lo que está en su mano por indagar sobre el asunto que tiene relación con Górriz. ¿De qué forma? Preguntando a Irene. Doña Clara deja completamente sin palabras a Pelayo, Marta y Andrés con una propuesta.

¿En qué consiste? En que inviertan en el negocio inmobiliario. En cuanto a Begoña, se queda descolocada al recibir un preocupante mensaje anónimo. Damián, por su parte, lanza una advertencia a Digna respecto a sus sospechas sobre la implicación de don Pedro en la muerte de Jesús. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.