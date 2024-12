No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que ya está marcando un antes y un después en muchísimos aspectos. El pasado lunes 30 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 214 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo la infidelidad de Joaquín ha provocado que su relación con Gema llegue al límite. Hasta tal punto que Digna ha empezado a darse cuenta de que algo está ocurriendo entre los dos. Marta sorprende a su padre con una idea de negocio para tratar de competir con Floral mientras que Fina se siente profundamente perseguida por los diversos rumores respecto a su orientación sexual.

Es por ello que la joven se ve en la obligación de tomar una drástica decisión respecto a su puesto en la tienda. Parece que no le queda otra opción. Julia, poco a poco, se va recuperando de la tosferina que padecía, mientras que su ilusión por tener un hermanito ha provocado que Begoña empiece a plantearse la opción de adoptar un niño junto a Jesús. María no tarda en hacer saber a Andrés lo que Begoña y Jesús se traen entre manos, mientras que don Pedro se siente, cuanto menos, impotente. Y todo porque no tiene ni la más remota idea de cómo consolar a Inés en su duelo por Mateo. Damián da un toque de atención a Tasio por poner a Marta en contacto con Eladio, mientras que don Pedro no ha podido evitar quedarse verdaderamente sorprendido e impactado al descubrir que los Merino han actuado a sus espaldas.

¿Qué sucede en el capítulo 215 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 31 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Andrés es incapaz de soportar la idea de que Begoña y Jesús vayan a adoptar a un niño. Luz, por su parte, no tarda en aprovechar la ocasión que se le presenta para intentar que no se entrometa en este asunto.

Fina da el paso de agradecer a Damián su firme intervención en el asunto de Santiago, mientras que Julia acaba emocionando a Andrés con su deseo de tener un hermano. Una información que le hace saber mientras, juntos, montan el nuevo tren de juguete. Miriam no duda, a pesar de todo, en animar a Joaquín para que luche por tratar de recuperar a Gema.

Digna, tras el tenso encontronazo con don Pedro, apoya a Andrés. Este, por su parte, sigue sintiéndose culpable por la trágica muerte de Mateo. Damián, a pesar de la opinión de Jesús, no duda en tomar una contundente decisión respecto a la propuesta empresarial de Marta. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.