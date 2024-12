Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente e impactante que, desde luego, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 27 de diciembre los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 213 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Julia no ha dudado en hacer saber a Jesús algo sorprendente. ¿En qué consiste? La pequeña ha hecho saber a Begoña su deseo de tener un hermano. Damián no ha tardado en darse cuenta de que Marta ya ha tomado cartas en el asunto para vengarse, de una vez por todas, de Santiago. Es más que evidente que va a hacerle pagar por todo el daño que ha ocasionado a Fina.

Claudia, Carmen y Fina, después de todo lo vivido, están más unidas que nunca. Hasta tal punto que no han dudado en reforzar su pacto de amistad. Sin poder evitar la culpa, Andrés se muestra decidido a dimitir. A pesar de todo, Marta trata de hacerle cambiar de idea. María no ha tardado en darse cuenta de que Jesús está utilizando a Julia de nuevo. Buscando aplacar el chantaje de Jesús, Joaquín se ve en la obligación de sincerarse, de una vez por todas, a Gema. Jesús está dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano para saber qué hizo su padre para ayudar a su hermana con Santiago mientras que don Pedro no parece tener intención de enterrar el hacha de guerra con Andrés, ni mucho menos. Todo ello mientras Jesús ha querido plantear a Begoña la opción de adoptar un niño si ella renuncia a la nulidad.

¿Qué sucede en el capítulo 214 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 31 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo la infidelidad de Joaquín ha provocado que su relación con Gema esté al límite. Todo ello mientras, inevitablemente, Digna ha empezado a sospechar que algo no está yendo bien entre los dos. Marta da el paso de plantear a su padre una sorprendente idea de negocio para tratar de competir con Floral.

Perseguida por los constantes rumores respecto a su orientación sexual, Fina toma una drástica decisión respecto a su puesto en la tienda mientras que Julia, por fin, parece recuperarse de la tosferina que padece. Además, su ilusión por tener un hermanito ha provocado que Begoña se plantee la opción de adoptar un niño con Jesús.

María ha desvelado a Andrés todos los detalles sobre el plan que Begoña y Jesús tienen entre manos mientras don Pedro, que siente una profunda impotencia, no tiene ni la más mínima idea de cómo consolar a Inés en su duelo por Mateo. Además, descubre que los Merino han actuado a sus espaldas. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.