Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Jesús le propone a Begoña adoptar un niño

No es ningún secreto que Sueños de libertad se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. De esta manera, el pasado jueves, 26 de diciembre, pudimos disfrutar del capítulo 214 de la historia diaria Sueños de libertad en Antena 3. Así pues, los espectadores han podido ser testigos de cómo Jesús está feliz por ver cómo Julia se recupera gratamente. Por ello, decide acercarse a Begoña. A su vez, las chicas y Tasio apostaron por comenzar su pequeña aventura para ver el mar.

Inés se encuentra con Digna y no puede evitar confesarle lo importante que es para ella Don Pedro. Pero, lo que no sabe es que su confidente tuvo un encuentro íntimo con él. Paralelamente, Andrés no tiene reparos en manifestar que no se fía de las intenciones de María tras defenderlo ante Damián. Por su parte, Marta no considera suficiente que Santiago haya retirado la denuncia. Ella quiere que se imparta justicia por lo sucedido. Lejos de quedar ahí, vimos como el chantaje de Jesús pone a Joaquín en un dilema que comparte con su hermano. Por su parte, Digna no duda en disculparse con Don Pedro por el beso que ambos tuvieron y le pide que apoye a su mujer. Simultáneamente, Julia le pide a Begoña y a Jesús volver a ser una familia normal. Todo ello mientras Claudia y Tasio lloran la muerte de su hijo.

¿Qué sucede en el capítulo 215 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 27 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta exitosa serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Julia le cuenta a Jesús que le dijo a Begoña que quería tener un hermano. Quiere que su familia vuelva a ser la que era. Por su parte, Damián cree que Marta ya se ha puesto manos a la obra para vengarse de Santiago.

Lo vivido ha provocado que la amistad entre Claudia, Fina y Carmen se refuerce mucho más que antes. Paralelamente, veremos como Andrés se encuentra en un gran dilema. La culpa le corroe, por lo que está dispuesto a dimitir. Pero, Marta le hace entrar en razón. Por su parte, María se da cuenta de que Jesús está utilizando a Julia, nuevamente.

Otro que no está viviendo su mejor momento es Joaquín. Ahora, con el objetivo de no ceder al chantaje de Jesús, se ve obligado a hacer una importante confesión a Gema. Por su parte, Jesús tiene la necesidad de saber qué hizo su padre para ayudar a su hermana con Santiago. En cuanto a Don Pedro, éste está decidido a no finalizar su guerra con Andrés. Un conjunto de situaciones a las que se sumará la proposición de Jesús a Begoña. Pues, después de lo que le dijo Julia, Jesús le propone a Begoña la posibilidad de adoptar un niño y que ella renuncie a la nulidad. ¿Aceptará? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.