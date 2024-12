Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Andrés no se fía de las intenciones de María

Sueños de libertad se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en la parrilla televisiva española. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. De esta manera, el pasado martes, 24 de diciembre, pudimos disfrutar del capítulo 213 de la historia diaria Sueños de libertad en Antena 3. Así pues, los espectadores han podido ser testigos de cómo Jesús descubre a Andrés y a Begoña solos en la cocina. Una situación que no le sienta nada bien y por la que termina culpando a Andrés de la muerte de Mateo.

Claudia está haciendo todo lo posible para que Tasio perdone a Andrés. Paralelamente, Damián sorprende a Marta al contarle lo que ha conseguido de Santiago. Mientras, Joaquín está muy ilusionado por su relación con Gema. Asimismo, María vive un tenso enfrentamiento con Damián. Un encuentro donde ella no duda en defender a Andrés. Agustín, por su parte, intenta convencer a Claudia para que vaya con sus amigas a la playa. Luego, Damián vive otra rechazo por parte de Digna al intentar acercarse a ella. Andrés sigue intentando hacerle comprender sus motivos a Don Pedro. Pero, él no atiende a razones. Ante ello, éste último acude a Digna en busca de consuelo.

¿Qué sucede en el capítulo 214 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 26 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta exitosa serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Jesús se encuentra muy feliz de ver cómo Julia se recupera gratamente. Una situación que lo lleva a acercarse a Begoña. A su vez, las chicas y Tasio comienzan su pequeña aventura para ver el mar.

Inés se muestra muy ilusionada con Pedro y no puede evitar confesarle a Digna lo importante que es para ella. Pero, lo que no sabe es que Digna tuvo un encuentro íntimo con él. Paralelamente, y después de todo lo vivido, Andrés no se fía de las intenciones de María tras defenderlo ante Damián. Por su parte, Marta no considera suficiente que Santiago haya retirado la denuncia. Ella quiere que se imparta justicia por lo sucedido.

Lejos de quedar ahí, veremos como el chantaje de Jesús pone a Joaquín en un dilema que comparte con su hermano. Así pues, y tras la confesión de Inés, Digna no duda en disculparse con Don Pedro por el beso que ambos tuvieron. Además, le pide que apoye a su mujer. Simultáneamente, Julia le pide a Begoña y a Jesús volver a ser una familia normal. Un conjunto de situaciones a las que se suma el hecho de que Claudia y Tasio compartirán el duelo por la muerte de su hijo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.