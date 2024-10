No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 2 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Sueños de libertad donde, entre otras cuestiones, hemos podido ver cómo Damián no ha tardado en hacer saber a Marta todos los detalles de la dimisión de Luis. Ella es absolutamente incapaz de ocultar su decepción. Mateo, por su parte, necesita que su madre dé una oportunidad a Claudia mientras que Luis no tarda en lanzar una gravísima amenaza antes de marcharse de la fábrica. En cuanto a Carmen, se muestra dispuesta a hacer selección de personal para cubrir el nuevo puesto de dependienta.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo don Agustín trata por todos los medios de intentar mediar y convencer a Andrés para que perdone a María. Es consciente de que no lo va a tener fácil, ni mucho menos, pero es cierto que no va a parar hasta lograr su cometido. Luz, por su parte, aprovecha la ocasión que se le ha presentado para aconsejar a Begoña para que no se enfrente a Jesús puesto que podría salir muy mal parada. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Marta no ha dudado un solo segundo en tomar una contundente y drástica decisión respecto a Isabel y su permanencia en la empresa. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores pudieron ser testigos de cómo María se queda completamente sin palabras. Y todo por haber hecho un importantísimo descubrimiento que tiene una estrecha relación con Andrés y Begoña.

¿Qué sucede en el capítulo de Sueños de libertad que se emite hoy, jueves 3 de octubre?

De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Andrés, tras haber sido descubiertos, ha admitido a María que está profundamente enamorado de Begoña. Isabel, en su despedida, ha dado el paso de confesar a Jesús que Luis se llevó la fórmula de Esencias de la Reina. Una información que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Como no podía ser de otra manera, Mateo se siente profundamente preocupado por cómo se comportó su madre con Claudia. Es algo que tiene que solucionar antes de que la cosa vaya a más. Carmen empieza a cuestionarse si es injusto no contratar a Jacinto únicamente porque es un hombre, mientras que Marta intenta negociar con Luis para que traiga la fórmula de vuelta para evitar más consecuencias.

Begoña y Andrés hacen todo lo que está en su mano para tratar de agilizar la búsqueda en La Lobera. Y todo por si María da el paso a contar todo lo que ocurrió en la casa de verano. Todo ello mientras María no tarda en hacer una importantísima confesión que acaba poniendo patas arriba a la familia De la Reina. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.