No es ningún secreto que Sueños de libertad se está convirtiendo, indudablemente, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 1 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Sueños de libertad donde, entre otras tantas cuestiones, pudimos ver cómo Marta ha dado el paso de tomar las riendas de la situación. ¿De qué forma? Apoyando, firmemente, la decisión de su padre de echar a Jesús de la empresa. Todo ello mientras Fina continúa tratando de hacer planes con Marta pero, dadas las circunstancias, cada vez se le complica más el asunto. En cuanto a Claudia, vemos cómo no tarda en reivindicar su relación con Mateo frente a don Agustín. Éste no se lo pone nada fácil.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores son testigos de cómo Digna ha tomado una de las decisiones más sorprendentes y contundentes de su vida. Y es que se niega en rotundo a volver a pisar la casa de los De la Reina. María, por su parte, ha querido sincerarse como nunca con don Agustín. Es más, ha dado el paso de pedirle consejo para arreglar su situación con Andrés. En cuanto a Digna, parece que no se encuentra del todo bien. Hasta tal punto que Luz no puede evitar preocuparse muchísimo por su salud, y no es para menos. Claudia no tiene la vida que hubiese imaginado, pero lo cierto es que a Mateo se le ha ocurrido algo sorprendente con el objetivo de hacerla feliz. Todo ello mientras Damián trata por todos los medios de disculparse por lo que ha hecho, pero todos acaban dándole la espalda.

¿Qué sucede en el capítulo de Sueños de libertad que se emite hoy, miércoles 2 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo Damián no tarda en hacer saber a Marta que la dimisión de Luis es un hecho. Ella, como no podía ser de otra manera, no tarda en ocultar su decepción. En cuanto a Mateo, somos testigos de cómo necesita, y cada vez más, que su madre dé una oportunidad a Claudia.

Lejos de que todo quede ahí, y dadas las circunstancias, Luis no tarda en lanzar una grave amenaza antes de poner punto y final a su etapa en la fábrica. Todo ello mientras Carmen se muestra más que dispuesta a hacer selección de personal para cubrir el nuevo puesto de dependienta.

Don Agustín trata por todos los medios de mediar y convencer a Andrés para que perdone, de una vez por todas, a María. En cuanto a Luz, aconseja a Begoña para que no se enfrente a Jesús y guarde las distancias lo máximo posible. Todo ello mientras María se ha quedado completamente sin palabras al hacer un importantísimo descubrimiento respecto a Begoña y Andrés. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.