No es ningún secreto que Renacer acaba de aterrizar en Atresmedia, y lo hace para recoger el testigo de una de las series turcas que más éxito ha cosechado en la cadena. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Hermanos. El pasado martes 19 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Bahar no responde al tratamiento en el hospital. Así pues, se dan cuenta de que solamente tienen una alternativa entre manos. ¿En qué consiste, exactamente? En llevar a cabo un trasplante de hígado. Evren, por su parte, ha hecho saber que su marido es el candidato perfecto para eso. Lejos de que todo quede ahí, Timur nos e muestra dispuesto a querer someterse a esa operación para donar parte de su hígado a su mujer. A pesar de ser consciente de las consecuencias.

Pero no todo queda ahí, ya que Nevra se niega a que Timur sea el donante que salve la vida de Bahar. Sobre todo por lo que ese gesto puede llegar a conllevar a corto plazo. Sea como sea, es un hecho que la situación de Bahar se complica por momentos. ¡Su vida está en juego! Los espectadores, por si fuera poco, han sido testigos de cómo la protagonista de esta historia se siente profundamente agobiada al ser consciente de que necesita un donante y que el tiempo se agota. Al fin y al cabo, tiene muy pocas alternativas, y Timur no está por la labor de cederle parte de su hígado a pesar de que sus hijos se lo estén suplicando. Éstos han dejado muy claro que van a hacer todo lo que sea posible para salvar la vida de su madre. Y no pararán hasta conseguirlo, sin importar las consecuencias.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Renacer que se emite hoy, lunes 25 de noviembre?

De esta manera, los espectadores de esta serie diaria van a ser testigos de cómo Bahar ha regresado a casa tras haberse sometido al trasplante de hígado. Su familia, como no podía ser de otra manera, espera encontrar a la misma mujer que se desvivía por ellos y por realizar las tareas del hogar. Ahora todo ha cambiado y nada va a volver a ser como antes. ¡Ni mucho menos! Bahar se ha propuesto aprovechar al máximo esa segunda oportunidad que le ha ofrecido la vida para dedicarse tiempo.

Así pues, opta por irse de compras y gastar dinero sin ningún tipo de preocupación. Timur siente una profunda desesperación al darse cuenta de la cantidad de cargos que se están haciendo en su tarjeta. Por si fuera poco, Bahar decide salir a cenar con Çagla, su amiga, donde no solamente lo pasan en grande sino que también recuerdan su época de la Universidad.

Además recuerdan cómo, por aquel entonces, Rengin y Timur eran novios pero rompían su relación y la retomaban de forma constante. En una de esas pausas en su noviazgo, Timur tuvo un affaire con Bahar y ésta se quedó embarazada de Aziz. Es por eso que Regin lleva muchos años sufriendo por Timur. A pesar de que han dado el paso de retomar su relación a escondidas, él jamás ha dado el paso de romper su matrimonio con Bahar. Algo que va a traer graves consecuencias a corto plazo. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.