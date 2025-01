No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. El pasado miércoles 22 de enero pudimos disfrutar del capítulo 511 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Manuel y Jana han regresado a palacio. La Marquesa de Luján no duda en echarles en cara la difusión del origen de Jana a través de una revista, mientras que la ex doncella opta por compartir con sus compañeros los días que ha pasado junto a su marido. Además, no tarda en compartir con Curro el secreto de su estado. Leocadia hace todo lo que está en su mano para conseguir que inviten a su hija a una de las mejores fiestas de la alta sociedad.

Ángela, poco a poco, se va ganando la confianza de Jana y Manuel pero no ocurre lo mismo con Curro. Teresa, Vera, Marcelo y Lope se quedan verdaderamente sin palabras tras descubrir que, en realidad, era Alonso el que ocupaba la habitación de la Marquesa de Luján. Por lo tanto, no pueden evitar barajar la opción de que el Marqués tuviese una amante o, incluso, un hijo. Lejos de que todo quede ahí, Pía no puede evitar mostrarse profundamente cansada de las constantes contradicciones de Ricardo hacia ella. Es por eso que, con cierta amargura, la que fuese ama de llaves del palacio ha tomado la firme decisión de poner cierta distancia entre los dos. Además, por si fuera poco, Manuel ha descubierto que va a ser tío de mellizos, por lo que se ha quedado verdaderamente impactado y sin palabras.

¿Qué sucede en el capítulo 512 de ‘La Promesa’ que se emite hoy jueves 23 de enero?

Los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Manuel ha hablado personalmente con Curro y Catalina respecto al gran paso que va a dar con Jana. Alonso, tras perder el negocio del aceite, confiesa a Catalina y a Manuel que tienen serios problemas económicos.

Rómulo ha dado el paso de reunir al servicio con la firme intención de tomar las primeras medidas de austeridad. Ángela hace saber a Leocadia que no quiere ir a la fiesta, pero ella continúa adelante con las gestiones. Es más, acaba descubriendo algo verdaderamente preocupante que tiene estrecha relación con su hija.

Lejos de que todo quede ahí, Teresa tiene claro que lo mejor es dejar de investigar la habitación secreta que ha encontrado. Todo ello mientras Jana y Teresa se dan cuenta de lo sumamente pendiente que María Fernández está de Samuel. Ricardo ha dado el importantísimo paso de pedir una segunda oportunidad a Pía, mientras que Rómulo da un ultimátum a Petra para que le confiese dónde está Santos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa cada tarde, de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.