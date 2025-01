La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 21 de enero pudimos disfrutar del capítulo 510 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores hemos podido ver cómo Manuel y Jana han dado el paso de celebrar una nueva, especial y simbólica ceremonia de boda con Antonio y Ñica. El joven matrimonio se despide después de agradecerles todo lo que han hecho por ellos durante este tiempo. Alonso, ante la insistencia de Catalina, ha hablado con Cruz para cederle a su hija el palacio de Cádiz. Esta se niega en rotundo a aceptar la propuesta. Curro y Ángela son incapaces de resolver sus diferencias.

A pesar de todo, la chica sí parece llevarse bien con la hija del Marqués. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo Cruz no duda en llamar la atención a Leocadia sobre la presencia de su hija. Ella no duda en amenazarle. Todo ello mientras Ricardo no puede evitar molestarse con Pía por haber vuelto a meterse en el asunto de Santos. Esta opta por pedir permiso a Rómulo para ir a ver a su hijo. Vera y Teresa han descubierto que la habitación que ahora ocupa la Marquesa de Luján, en el pasado, pertenecía a otra persona. El padre Samuel vuelve a mostrarse profundamente grosero con María, a pesar de que ella está haciendo todo lo que está en su mano para hacerle sentir bien. La doncella de los Marqueses de Luján no tarda en reprocharle su actitud, por lo que el cura opta por pedirle disculpas.

¿Qué sucede en el capítulo 511 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 22 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Manuel y Jana regresan al palacio. De esta forma, la Marquesa de Luján no tarda en echarles en cara la difusión del origen de la ex doncella en una revista. La joven, por su parte, hace saber a sus compañeros los días tan bonitos que han pasado con Antonio y Ñica.

Pero no todo queda ahí, ya que Jana ha confesado a su hermano una inesperada noticia que cambiará, para siempre, el palacio. Leocadia no tarda en poner en marcha un plan para que inviten a su hija a una reconocidísima fiesta de la alta sociedad. Ángela, por su parte, va ganando cada vez más confianza con Manuel y Jana, pero no ocurre lo mismo con Curro.

Tras saber que la habitación de la Marquesa de Luján antiguamente estaba ocupada por otra persona, Vera, Lope, Marcelo y Teresa no pueden evitar tener muchas más dudas respecto a este asunto. Pía está harta de las constantes contradicciones de Ricardo, por lo que toma la decisión de poner distancia entre los dos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.