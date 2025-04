La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 9 de abril pudimos disfrutar del capítulo 573 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Los espectadores han podido ver cómo, a pesar de que Antoñito está en palacio y muy cerca de Simona, ninguno de los dos es capaz de acercar posturas. Lope hace todo lo que está en su mano para intentar animar a su compañera, pero es consciente de que no está siendo nada fácil. El ánimo de Alonso mejora de forma considerable tras su paseo con Leocadia, mientras que Lorenzo no puede evitar manifestar su enorme disgusto respecto a esa cita. ¡No cree que sea lo apropiado!

Adriano está cada vez más dispuesto a hacer lo que haga falta para lograr un encuentro con Catalina, pero las cosas se complican muchísimo. Hasta tal punto que Martina no tarda en interceptarle para dejarle muy clara la situación. María Fernández ha tomado la contundente decisión de marcharse del palacio. Una noticia que ha llegado a oídos de Samuel. Es por eso que el cura no tarda en hablar personalmente con la mejor amiga de Jana para tratar de hacerle cambiar de opinión antes de que sea demasiado tarde. Ana ha pasado a convertirse en una auténtica heroína por haber salvado a Dieguito, que había desaparecido misteriosamente. Aparentemente, y contra todo pronóstico, parece haber logrado el cariño y el respeto de todos los que forman parte del servicio. Pero no todo va a ser tan sencillo como ella esperaba, ya que también han surgido muchas dudas sobre cómo Ana ha podido llegar a encontrar al hijo de Pía.

¿Qué sucede en el capítulo 574 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 10 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Manuel aprovecha la ocasión que se le ha presentado para aclarar a su padre y a Martina que no tiene intención de marcharse a Italia. Eso sí, les confiesa que quiere seguir adelante con el negocio de la aeronáutica, pero hacerlo desde España.

De esta forma, podría tratar de ayudar económicamente a que La Promesa salga adelante. Martina ha convencido a Adriano para que no se marche y dé una nueva oportunidad a Catalina. Poco a poco, todos empiezan a darse cuenta de que Leocadia ha ocupado la habitación de Cruz por lo que, como era de esperar, las reacciones no tardan en llegar.

María Fernández sigue empeñada en marcharse de palacio, hasta tal punto que ya ha escrito su carta de renuncia. Por fortuna, Lope aparece en el momento indicado para evitar que la joven cometa esa locura. Candela da un toque de atención a Antoñito por la actitud que está teniendo con su madre y este reacciona marchándose sin avisar a nadie. Pía decide desenterrar a Jana, mostrándose dispuesta a todo por encontrar respuestas. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa que se emite, de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.