La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular! El pasado martes 8 de abril hemos podido disfrutar del capítulo 572 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Los espectadores han podido ver cómo Pía siente una profunda angustia por la repentina desaparición de su hijo. Por fortuna, no tarda en quedar todo atrás, ya que alguien aparece en palacio junto a Dieguito. Algo que, inevitablemente, ha generado muchísima confusión entre los trabajadores. Leocadia continúa inmersa en su intención de hacerse con el control de palacio. Tanto es así que decide invitar a Alonso a dar un paseo por Luján.

Lejos de que todo quede ahí, Lorenzo hace saber a Jacobo que no debe dejarse ningunear por Martina. El prometido de la joven, finalmente, decide hacer una visita a sus padres para tratar de encontrar las respuestas que necesita. Manuel, Martina y Alonso no han dudado en obligar a Catalina a que sea revisada por el médico. Todo ello mientras a la joven no le tiembla el pulso a la hora de volver a rechazar a Adriano. Rómulo toma la decisión de mantener a Antoñito en palacio con la firme intención de que solucione las cosas con su madre, de una vez por todas. María Fernández es incapaz de olvidarse de Jana, puesto que todo le recuerda a ella. Hasta tal punto que está pensando en poner punto y final a su etapa en La Promesa. Curro está convencido de que, para saber qué ocurrió con Jana, van a tener que desenterrarla.

¿Qué sucede en el capítulo 573 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 9 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo, aunque Antoñito continúe en palacio y Simona esté cerca de él, siguen teniendo posturas muy alejadas. Lope hace todo lo que está en su mano para intentar animar a su compañera, pero es consciente de que no está siendo fácil.

El ánimo de Alonso mejora por momentos, sobre todo después del paseo que ha dado con Leocadia. Sin embargo, Lorenzo no tarda en mostrarse profundamente disgustado por esa cita que han disfrutado. Adriano reconoce que le encantaría tener una con Catalina, pero Martina no tarda en pillarle por sorpresa para hacerle saber cómo se encuentra la situación con la joven.

María Fernández ha tomado la decisión de marcharse de palacio. Algo que no ha tardado en llegar a oídos de Samuel, que no duda en hablar personalmente con ella para hacerle cambiar de parecer. Ana se ha convertido en toda una heroína por haber salvado a Dieguito por lo que, aparentemente, parece haberse ganado el respeto de todos los trabajadores. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.