La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 7 de abril pudimos disfrutar del capítulo 571 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Simona y Antoñito se ven las caras pero, a pesar de ese encuentro, no consiguen acercar posturas. Y todo por el rechazo del hijo a hablar personalmente con su madre. Curro, tras el accidente, arrastra alguna que otra secuela. El joven no puede evitar obsesionarse ante la idea de que alguien quiere acabar con su vida. Se trata de algo muy difícil de demostrar, puesto que han desaparecido las pruebas.

Lejos de que todo quede ahí, Manuel ha tomado una decisión más que definitiva sobre su futuro pero, ¿serán buenas o malas noticias para el resto de la familia? El hijo del Marqués de Luján, por su parte, hace todo lo que está en su mano para conseguir que su hermana cambie de opinión respecto a Adriano. El joven, por su parte, vuelve a aparecerse por palacio para que Catalina le dé una oportunidad, pero ella no está por la labor de dar su brazo a torcer. Vera no duda en aprovechar su visita a Luján para ver a Dieguito, el hijo de Pía. A pesar de que esa era su intención, lo cierto es que un inesperado suceso acaba por truncar su deseo. ¿El motivo? El pequeño ha desaparecido sin dejar rastro. Una situación que preocupa muchísimo a su círculo más cercano que, dadas las circunstancias, no puede evitar temerse lo peor.

¿Qué sucede en el capítulo 572 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 8 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Pía siente una gran angustia como consecuencia de la desaparición de su hijo. A pesar de todo, no duda un solo segundo en actuar rápido, tratando de buscarlo en todas partes. En ese momento, y de forma inesperada, alguien aparece en palacio con él.

Algo que, inevitablemente, genera muchísimas dudas entre los trabajadores. Leocadia continúa haciéndose con el control de palacio, hasta tal punto que no duda en invitar a Alonso a dar un paseo por Luján, sin importar en absoluto el qué dirán. Lorenzo da un toque de atención a Jacobo, ya que cree que se está siendo ninguneado por Martina.

De esta forma, el prometido de la joven cree que lo mejor es ir a ver a sus padres para tratar de solucionar este asunto, mientras que Martina, Manuel y Alonso obligan a Catalina a ser chequeada por un médico. Todo ello mientras vuelve a rechazar a Adriano. Curro, por su parte, está convencido de que, para saber toda la verdad sobre la muerte de Jana, no le queda otra opción que desenterrarla. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.