La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que ya ha marcado un antes y un después en la vida de miles de personas, ya que es una historia verdaderamente sorprendente, a la par que fascinante. El pasado viernes 4 de abril pudimos disfrutar del capítulo 570 de La Promesa, en la que los espectadores vieron cómo el picnic no ha terminado como la familia Luján esperaba, ni mucho menos. Uno de los más afectados ha sido Curro, puesto que alguien ha intentado acabar con su vida tras cortarle las cinchas de uno de los caballos. Manuel, a su regreso a palacio, se da cuenta de que tiene que disculparse con su hermano por cómo le trató. Pero no todo queda ahí, ya que descubre que Adriano ha vuelto con ganas de casarse con Catalina.

No tarda en enterarse de que su hermana no ha tenido reparos a la hora de echar de palacio al padre de sus hijos. Petra, finalmente, ha tomado una decisión más que definitiva respecto al futuro de María Fernández como doncella de la familia Luján, mientras que Ricardo continúa inmerso en una tremenda encrucijada. Y todo por culpa de Ana, puesto que si hay algo que tiene muy claro es que, bajo ningún concepto, quiere hacer daño a nadie. Lope y Vera no tardan en darse cuenta de que deben contar toda la verdad a Rómulo sobre Antoñito, y hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Lo que no esperaba nadie es que los acontecimientos terminasen precipitándose de una manera verdaderamente sorprendente e inesperada. Se trata de un nuevo e impactante punto de inflexión que va a dar muchísimo de qué hablar, en todos los sentidos.

¿Qué sucede en el capítulo 571 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 7 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo, a pesar de su encuentro, Simona y Antoñito son incapaces de acercar posturas. Y todo como consecuencia del contundente rechazo del hijo a hablar con su madre después de todo lo ocurrido en los últimos años.

Curro, tras su caída a caballo, empieza a darse cuenta de las secuelas del accidente. Por lo tanto, no puede evitar obsesionarse con la idea de que alguien quiso matarle. Algo que es bastante complicado de demostrar, puesto que han desaparecido las pruebas. Manuel ha tomado una decisión respecto a su futuro, mientras que el hijo del Marqués intenta que Catalina cambie de opinión respecto a Adriano.

El joven, por su parte, no tarda en volver a aparecerse por el palacio con la firme intención de conseguir una nueva oportunidad. A pesar de los esfuerzos, es un hecho que la hermana de Manuel no se lo va a poner nada fácil. Vera aprovecha su visita a Luján para ver al hijo de Pía, pero un inesperado suceso termina por truncar su objetivo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.