No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 15 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 443 de La Promesa donde, entre otras tantas cuestiones, hemos podido ver cómo, tras la detención de Rómulo, parece que su baja no va a ser la última en palacio. Alonso no puede evitar quedarse verdaderamente impactado al descubrir la sorprendente y drástica decisión que Cruz ha tomado. Todo ello mientras Vera tiene un fortísimo enfrentamiento con Lope. Y todo como consecuencia de haber desvelado su gran secreto a las cocineras. ¡Ellas no tenían por qué enterarse de que es hija de la Duquesa de Carril!

Lejos de que todo quede ahí, este enfrentamiento ha provocado una brecha irreparable entre Lope y Vera. Manuel se muestra más que dispuesto a hacer todo lo que está en su mano para compartir su vida con Jana. Tanto es así que una invitación a una merienda puede provocar que ese deseo se convierta en una realidad. Así pues, el hijo de los Marqueses de Luján tiene entre manos la oportunidad de presentar a Jana como una noble en sociedad. Por si fuera poco, parece que el futuro de Rómulo no pinta nada bien ni mucho menos. Es más, las preguntas del sargento Burdina han obligado a que el mayordomo tenga que dar una declaración verdaderamente clave en su contra. Además, los espectadores han podido ver cómo Petra y Ricardo continúan enfrentados. A pesar de todo, un viaje inesperado de Santos ha provocado que ese distanciamiento se haga aún más evidente.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de La Promesa que se emite hoy, miércoles 16 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores podrán ver cómo Manuel y Martina han dado el paso de dar a Jana unos vestidos de Leonor. Y todo para que pueda acudir a la merienda junto a su prometido. Como no podía ser de otra manera, la Marquesa de Luján no tarda en enterarse de la noticia por lo que decide tomar cartas en el asunto antes de que la cosa vaya a más.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Martina no se puede creer que Curro y Jana sean hermanos. Margarita, por su parte, plantea que tiene dudas sobre su futura boda mientras que el sargento Burdina considera que las pruebas y el testimonio de Rómulo son suficientes para que el juez dicte sentencia respecto al asesinato de Gregorio.

Por si fuera poco, Vera continúa profundamente enfadada con Lope a pesar de que las cocineras le han prometido que van a guardar su secreto. Todo ello mientras Ricardo intenta que Alonso revoque la decisión de su mujer de no readmitir a Pía, pero no lo logra. Teresa y Marcelo consiguen hacerse con el periódico en el que aparece la imagen del joven, que está en busca y captura. Catalina echa a Pelayo de palacio mientras que éste le hace una importantísima revelación delante de toda la familia. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.