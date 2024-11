No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que estamos ante una historia que ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 22 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 470 de La Promesa. Así pues, los espectadores fueron testigos de cómo Jana ha dado el paso de pedir perdón a Manuel por haber abandonado la cena. Además, la familia ha llegado a un acuerdo y es que la joven no vuelva a cenar con ellos hasta que se siente más cómoda. Alonso ha accedido a acompañar a su mujer a la fiesta de los condes de Urbizu, pero lo va a hacer con una condición: que ella deje de lado la guerra contra los Duques de los Infantes.

De esta manera tan concreta, los espectadores de La Promesa han podido ver cómo la Marquesa de Luján ha dado el paso de contratar, por sorpresa, a una institutriz para que ayude a Jana. Por si fuera poco, Petra y Martina tienen un tenso enfrentamiento con el Conde de Ayala mientras que José Juan pide a Lorenzo una inesperada cantidad de dinero para seguir adelante con la idea del matrimonio entre Curro y Julia. Lejos de que todo quede ahí, Petra ha prometido a Santos que pronto van a poder descubrir toda la verdad respecto a su madre. El padre Samuel no reconoce haber sustraído el crucifico. Los constantes reproches de María Fernández al cura han hecho posible que éste acabe mostrando su cara más agresiva. Algo que, desde luego, ha dejado completamente sin palabras a la doncella, puesto que ha empezado a darse cuenta de que Samuel es más peligroso de lo que imaginaba.

¿Qué sucede en el capítulo 471 de La Promesa que se emite hoy, lunes 25 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta exitosa serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo la llegada de Gloria ha supuesto, inevitablemente, un cambio radical en el día a día de Jana. ¿El motivo? Tiene que aprender nuevas costumbres y debe ir apartándose, poco a poco, de sus antiguas amigas.

El Conde de Ayala se niega en rotundo a ceder ante las constantes amenazas de Petra y Martina. Es más, se muestra más que decidido a permanecer en palacio. Los que están pensando en marcharse son Pelayo y Catalina, una vez se casen. La joven ultima los detalles de la boda con las cocineras y, además, decide invitar a todo el servicio a la fiesta.

Lejos de que todo quede ahí, Martina lanza una contundente advertencia a Curro respecto al acuerdo económico que hay entre José Juan y Lorenzo. Y todo con motivo de su boda con Julia. Los Marqueses de Luján han acudido a la fiesta de los condes de Urbizu. A su vuelta, parece que nada ha salido como esperaban, ni mucho menos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.