No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 13 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 593 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Así pues, hemos sido testigos de cómo Lope y Curro ponían todo a punto para acudir al casino y, de esta forma, enfrentarse a Basilio. A pesar de todo, no les queda más remedio que ir acompañados por alguien completamente inesperado. La actitud de Rómulo sí que empieza a ser bastante preocupante tras hacerse público su enfado con Pía, hasta tal punto que Petra se ve en la obligación de intervenir.

Lorenzo se muestra profundamente desesperado, e insiste en que Eugenia debe volver al sanatorio. A pesar de los esfuerzos, ni Leocadia ni él saben cómo conseguirlo. ¿Lo lograrán, a pesar de todo? Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo a Toño le gustaría estar libre de culpa, pero lo sucedido con el coche y con el dinero de Manuel acaba llegando a oídos de Simona, pero también del Marqués de Luján. Estamos ante un instante que, pase lo que pase, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Ningún oído indiscreto se ha enterado de que Catalina ha celebrado una boda secreta en la que, por fin, ha sellado su amor con Adriano. Ha sido un encuentro verdaderamente espectacular y, sobre todo, muy emotivo. ¡Todos se veían felices por el hecho de que los jóvenes por fin han podido cumplir su objetivo, a pesar de todos los contratiempos!

¿Qué sucede en el capítulo 594 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 14 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Leocadia, de forma inesperada, irrumpe en la boda secreta de Catalina y Adriano, dejando a todos completamente descolocados. ¿Cuál es el objetivo de la señora Figueroa con ese repentino gesto que ha impactado a los allí presentes?

Lejos de que todo quede ahí, Jacobo ha vuelto a intentar convencer a Martina para adelantar su enlace, pero ella se niega en rotundo. Siguiendo con su plan de deshacerse de Eugenia, Lorenzo y Leocadia terminan provocándole un ataque. Toño explica a Manuel lo sucedido y él se lo cree, pero Simona no puede evitar seguir desconfiando de él.

Es más, no tarda en pedirle que cuente la verdad. Emilia, por su parte, tiene un tenso enfrentamiento con Rómulo por la discusión con Pía, mientras que Curro, Lope y Ángela han regresado al casino para contactar con Basilio. El objetivo es jugar una última partida, pero lo que los jóvenes no saben es que van a correr grave peligro. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.