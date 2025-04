La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 24 de abril, los espectadores han podido disfrutar del capítulo 582 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo la enfermera Emilia ha sido muy bien acogida no solamente por el servicio, sino también por los señores y por la propia Catalina. A pesar de las numerosas y constantes advertencias de Jacobo, Martina se arma de valor para emprender su nuevo y misterioso viaje. Es evidente que, después de todo lo vivido, la joven no tiene ningún tipo de temor a las posibles consecuencias.

Lorenzo, por su parte, insiste en celebrar una gran fiesta de cumpleaños en palacio, pero Curro hace todo lo que está en su mano para evitar que el Capitán de la Mata se salga con la suya. Expósito, por su parte, ha conseguido hacerse con la carta enviada por Rufino a Lorenzo, y no tarda en mostrársela a Pía en busca de respuestas. Petra toma la firme decisión de ayudar a Samuel en el refugio. Inesperadamente, conecta con Alicia, una muchacha que no articula palabra. Como no podía ser de otra manera, a pesar de todo, Ricardo se muestra muy afectado por la marcha de Santos. Un adiós que Rómulo decide comunicar, de forma oficial, al resto de trabajadores de palacio. A pesar de todas las advertencias, Catalina toma la decisión de confesar al Marqués de Luján, de una vez por todas, la verdadera identidad del padre de sus dos hijos.

¿Qué sucede en el capítulo 583 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 25 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo la revelación de Catalina a su padre tiene graves consecuencias, no solamente por parte de Alonso, sino también por alguien completamente inesperado. Petra continúa acercándose, poco a poco, a Alicia. Y lo hace con una sensibilidad poco habitual en ella.

Ricardo no sabe cómo gestionar la marcha de Santos. Es más, acaba teniendo un tenso enfrentamiento con Rómulo, su gran amigo. Toño continúa haciendo hasta lo imposible por evitar a Simona, su madre. A pesar de todo, la cocinera se niega a ceder y aprovecha cada oportunidad que se le presenta para acercarse a su hijo.

Pía y Curro han empezado a darse cuenta de que están cada vez más cerca de encontrar las respuestas que necesitan. Aun así, también descubren algo, y es que probablemente fueron demasiado lejos con Rufino, y las consecuencias podrían llegar a ser más graves de lo esperado. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.