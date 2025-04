La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente impresionante que consigue cautivar, cada tarde, a miles de personas. El pasado miércoles 23 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 581 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Curro ha sido protagonista de una emotiva declaración de amor, puesto que ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para sincerarse con Ángela. Y lo hace aun siendo consciente de que se trata de un amor verdaderamente imposible, ya que pertenecen a clases sociales diferentes. Adriano continuaba jugando con fuego, consciente de que antes o después iban a pillarle. Así ha sido, puesto que Alonso le ha pillado entrando en la habitación de Catalina.

Leocadia sigue inmersa en buscar el bienestar de la hija del Marqués de Luján, por lo que ordena a Emilia, una enfermera, que se encargue de sus cuidados. Todo ello sin saber que la recién llegada comparte una historia con Rómulo. Toño y Manuel se han puesto manos a la obra para tratar de adaptar el hangar a ese nuevo proyecto que tiene en mente el hijo de Alonso. Todo ello mientras el servicio está profundamente preocupado al no encontrar a Santos por el palacio, mientras que Vera confirma que Ana ha abandonado Luján. ¿Podría estar todo relacionado? Lorenzo se muestra decidido a celebrar una fiesta de cumpleaños, mientras que Curro se queda sin palabras al ver el nombre de Rufino de la Merced, el experto en venenos, en la correspondencia de palacio. Así pues, el joven no tarda en darse cuenta de que su plan para descubrir quién mató a Jana corre un gravísimo peligro.

¿Qué sucede en el capítulo 582 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 24 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Emilia, la nueva enfermera, es muy bien acogida por el resto de trabajadores de palacio, pero también por los señores y la propia Catalina. A pesar de las constantes y numerosas advertencias de Jacobo, Martina decide emprender su viaje, tal y como le hizo saber.

Lorenzo, por su parte, se muestra insistente a la hora de querer celebrar su cumpleaños por todo lo alto, pero Curro hace todo lo que está en su mano para que eso no se produzca. Por si fuera poco, Expósito consigue hacerse con la carta enviada por Rufino al Capitán de la Mata, y no tarda en entregársela a Pía.

Petra toma la decisión de ayudar a Samuel en el refugio y, de forma inesperada, acaba conectando con Alicia, una joven que no articula palabra. Como es lógico, Ricardo se siente muy afectado por la marcha de Santos. Un adiós que Rómulo no tarda en anunciar, de forma oficial, al resto de trabajadores. A pesar de todas las advertencias, Catalina se muestra decidida a confesar a Alonso la verdadera identidad del padre de sus hijos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.