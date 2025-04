La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 22 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 580 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han sido testigos de cómo Manuel no ha dudado un solo segundo en confesar a Simona que tiene intenciones de contratar a su hijo. A pesar del gesto, lo cierto es que la cocinera no reacciona de la manera que él esperaba, ni mucho menos. Alonso ha descubierto que Leocadia ha vuelto a traer las obras de arte y los cuadros a palacio.

Como no podía ser de otra manera, el Marqués de Luján se muestra profundamente agradecido tras ese gesto, a pesar de las constantes advertencias no solamente de Lorenzo, sino también de la desconfianza que está empezando a sentir Ángela. María Fernández se muestra muy agradecida con Samuel por todo lo que ha hecho por ella en su peor momento, desde que tuvo que despedir para siempre a su gran amiga Jana. Ricardo está cada vez más convencido de que Ana tiene la culpa de que Dieguito desapareciera misteriosamente. Así pues, no duda en señalarla. Tanto ella como Santos no pueden evitar sentirse muy ofendidos ante un ataque tan directo. Todo ello mientras Martina, harta de la actitud de Jacobo, toma una de las decisiones más contundentes hasta la fecha: posponer su boda. Curro y Ángela, mientras tanto, optan por rendirse de nuevo a su amor.

¿Qué sucede en el capítulo 581 de La Promesa que se emite hoy, miércoles 23 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Curro no duda un solo segundo en ser protagonista de una emotiva declaración de amor. De esta forma, ha querido sincerarse como nunca con Ángela, a pesar de ser consciente de que su relación es imposible. ¿Conseguirán su objetivo, a pesar de todo?

Adriano estaba jugando con fuego, por lo que, evidentemente, era consciente de que antes o después iban a pillarle. ¡Y así ha sido! El Marqués de Luján se ha encontrado con el joven en la habitación de Catalina. Como consecuencia de la búsqueda del bienestar de la hija de Alonso, Leocadia ha hecho posible que una enfermera, Emilia, llegue a palacio con la intención de cuidar a la joven. Todo ello mientras sale a la luz la historia entre la recién llegada y Rómulo.

Toño y Manuel se han puesto manos a la obra para tratar de adaptar el hangar al nuevo proyecto del que fuese marido de Jana. Todos se quedan sorprendidos al darse cuenta de que Santos ha desaparecido, mientras que Vera ha confirmado que Ana se ha marchado de Luján. Lorenzo se muestra decidido a celebrar una fiesta de cumpleaños, mientras que Curro ve el nombre del experto en venenos que habló con Pía en la correspondencia de palacio. Así pues, su plan para descubrir quién acabó con la vida de Jana parece estar en peligro. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.