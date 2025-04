No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 14 de abril pudimos disfrutar del capítulo 576 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han sido testigos de cómo Catalina, tras haber dado a luz a uno de sus hijos en mitad del campo, es trasladada a toda velocidad al palacio. Es allí donde el doctor Ferrer le comunica que va a tener que practicarle una cesárea un tanto compleja para tratar de salvar la vida a su otro hijo. Adriano es la persona que ha llevado a la joven a toda prisa hasta el palacio de los Luján.

Entre otras cuestiones, asegura que no va a moverse de ese lugar, a pesar de que es consciente de que no puede estar junto a ella. De forma completamente inesperada, el joven se ve sorprendido con una noticia que, sin lugar a dudas, va a cambiar su vida para siempre. ¡Y no es para menos! Lejos de que todo quede ahí, Antoñito toma la firme decisión de regresar al refugio. Así pues, el padre Samuel aprovecha la ocasión que se le ha presentado para que reconsidere, de una vez por todas, la relación con su madre. El párroco, por si fuera poco, trata de hacer todo lo posible para brindar apoyo a la familia en estos complicados momentos. Eso sí, lo cierto es que, a pesar de los esfuerzos y como era de esperar, esa ayuda que brinda el sacerdote no va a ser del todo bien recibida por todos.

¿Qué sucede en el capítulo 577 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 15 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo el doctor Ferrer se ve obligado a practicar una peligrosísima cesárea a Catalina. Por fortuna, todo sale tal cual se había previsto, dando lugar al nacimiento del segundo hijo de la joven. Todos en palacio esperan, con ganas, la llegada de buenas noticias por parte del doctor.

Lejos de que todo quede ahí, Ricardo se sincera como nunca con Rómulo por sus inquietudes respecto al cambio de actitud que está teniendo Ana. Se trata de algo que, desde luego, no esperaba. María Fernández está empezando a mostrarse verdaderamente agradecida con sus compañeros, por haberla cubierto en numerosas ocasiones cuando no estaba pasando por su mejor momento.

Ellos, por su parte, optan por quitar hierro al asunto. Pía y Curro siguen adelante con su investigación para tratar de encontrar al culpable de la muerte de Jana. Así pues, empiezan a plantearse qué pasos pudieron seguirse para demostrar que la mujer de Manuel fue envenenada.