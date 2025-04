No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 11 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 575 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, y como no podía ser de otra forma, Pía no puede evitar volver del cementerio y lo hace profundamente afectada. Y es que podría haber encontrado gran parte de las respuestas que necesita para poder zanjar el asunto de la muerte de Jana y, por tanto, encontrar al culpable de lo sucedido. Manuel está empezando a enloquecer puesto que, a pesar del tiempo que ha pasado, se siente incapaz de olvidar a Jana.

El dolor que siente es tan profundo que le cuesta seguir con su día a día. Aun así, trata de mantener la cordura en la medida de lo posible para reunirse con María Fernández, con la intención de hacerle una firme petición. ¿En qué consiste? En que no se marche de La Promesa, bajo ningún concepto. Es evidente que cada rincón le recuerda a Jana, como le sucede a él, pero tienen que ser fuertes por ella. Samuel hace todo lo que está en su mano para intentar ganarse la confianza de Petra, tratando de acercarse cada vez más a ella. Catalina sigue firme en su postura de no querer saber absolutamente nada de Adriano. Por más que han intentado convencerla de lo contrario, ella se niega a dar su brazo a torcer. Es más, los dos tienen un desencuentro con consecuencias verdaderamente dramáticas para la salud de la joven. ¿El motivo? ¡Se ha puesto de parto!

¿Qué sucede en el capítulo 576 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 14 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Catalina, tras haber dado a luz a uno de sus hijos en mitad del campo, es trasladada a toda prisa a palacio. Es allí donde el doctor Ferrer se ve en la obligación de practicar una cesárea de lo más peligrosa para tratar de salvar a su otro bebé.

Adriano es la persona que llevado a la joven a palacio, de donde no se piensa mover, aunque no pueda estar con ella. De forma verdaderamente inesperada, el joven acaba recibiendo una noticia que va a marcar un antes y un después en su vida. Antoñito regresa al refugio y el padre Samuel se reúne con él para hacerle una petición.

¿En qué consiste, exactamente? En que reconsidere la relación con su madre. Por si fuera poco, el sacerdote trata de dar apoyo a la familia en estos complicados momentos, aunque su ayuda no va a ser del todo bien recibida por todos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.