No es ningún secreto que La Promesa, con el paso de los meses y de los años, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 10 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 574 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Manuel no duda en aclarar tanto a su padre como a Martina que no tiene pensado marcharse a Italia. Eso sí, les hace partícipes de su plan, que no es otro que seguir con el negocio de la aeronáutica, pero desde España. De esta forma, podría llegar a ayudar a reflotar La Promesa. Martina convence a Adriano para que no se marche de palacio y dé otra oportunidad a Catalina.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo la familia ha empezado a darse cuenta de que Leocadia ha ocupado la habitación de Cruz. Como no podía ser de otra manera, las reacciones no tardan en llegar. María Fernández está cada vez más decidida a marcharse de palacio, hasta tal punto que decide escribir su carta de renuncia. Por fortuna, Lope aparece en el momento indicado para conseguir que la doncella no cometa una locura. Candela echa la bronca a Antoñito por la actitud que está teniendo con su madre. Él, como respuesta, decide marcharse de palacio sin decir nada a nadie. Pía, empujada por Teresa y Curro, toma la firme decisión de hacer algo que puede llevarla a prisión. ¿En qué consiste? En desenterrar el cuerpo de Jana, y todo para intentar buscar las respuestas que necesita y saber, de una vez por todas, quién acabó con su vida.

¿Qué sucede en el capítulo 575 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 11 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Pía no puede evitar regresar muy afectada tras su hazaña en el cementerio. ¿Habrá conseguido todas y cada una de las respuestas que necesitaba? Manuel está empezando a enloquecer, ya que sigue sin acostumbrarse a la ausencia de Jana.

Aun así, trata de lograr algo de cordura para hacerle una firme petición a María Fernández. ¿En qué consiste? En que no se marche de La Promesa. Samuel hace todo lo que está en su mano para seguir acercando posturas con Petra, consciente de todo lo que puede ganar con ese acercamiento.

Catalina sigue firme en su idea de no querer saber absolutamente nada de Adriano, el padre de sus hijos. Hasta tal punto que los dos protagoniza un fortísimo desencuentro que ha tenido dramáticas consecuencias para la salud de la joven. ¿El motivo? ¡Se ha puesto de parto! No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.