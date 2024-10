Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular! El pasado martes 15 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Ogulcan opta por preguntar a Ayten si hay algo entre ella y su padre. Ésta responde que Orhan continúa de luto por Sengül y que su pretensión no es reemplazar a su madre ni mucho menos, pero que les va a apoyar y ayudar en todo lo que sea necesario. Sarp increpa a su primo al creer que está quedando con Cansu a escondidas.

Ayaz le hace saber que nunca tendría nada con ella, pero que está tremendamente enfadado tanto por su actitud como por su constante desconfianza. Una mujer entrega a Süsen el vídeo donde se ve que Süreyya atropelló a Suzan. Se queda visiblemente impactada al verlo pero, aun así, opta por no contarle nada a Ömer. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Süsen aparece en casa profundamente destrozada puesto que es incapaz de asimilar que su madre acabase con la vida de Suzan. Está tan afectada que se ve en la obligación de romper su relación con Ömer. Es más, le entrega su anillo de compromiso al confesarle que no quiere casarse con él, pero no le da muchas más explicaciones. Por si fuera poco, Akif y Sevval encienden la televisión y se ven impactados con una noticia: han encontrado el cadáver de un hombre en el bosque donde enterraron a Gokhan.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Hermanos que se emite hoy, lunes 21 de octubre?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Ömer se siente profundamente desesperado tras su ruptura con Süsen. El joven es absolutamente incapaz de entender qué ha ocurrido, puesto que ambas soñaban con su boda. Es un hecho que quiere saber la verdad, pero Süsen asegura que no quiere tener una vida complicada.

Ömer le hace saber que está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para darle una buena vida. A ella no le queda otra opción que mentir y decirle que está enamorada de otro. Süreyya, por su parte, se muestra más que decidida a entregarse a la policía al ser consciente de cómo está sufriendo su hija por el accidente que ella misma provocó.

A pesar de todo, Süsen la frena puesto que no se puede permitir que su madre vaya a la cárcel. Aybike y Yasmin son detenidas en la comisaría a la espera de que identifiquen el cuerpo de un hombre que la policía ha encontrado en el bosque. La tensión entre Ayaz y Sarp sigue siendo muy evidente en el colegio, puesto que Sarp continúa convencido de que su primo mintió y quedó con Cansu. Nebahat descubre que está embarazada y no sabe cómo decírselo a Akif. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.