La exitosa serie turca Hermanos, poco a poco y con el paso de las semanas y de los meses, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 14 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores fueron testigos de cómo Yasmin ha dado el paso de pedir ayuda a su madre. Cuando ésta llega, se encuentra con el cuerpo sin vida de Gokhan. Akif no duda un solo segundo en ayudar a Sevval a enterrar el cuerpo para evitar ser descubiertos. Sevval, por su parte, opta por mentir a su hija para tratar de protegerla. ¿De qué forma? Inventándose que Gokhan se despertó y salió huyendo.

Como no podía ser de otra manera, los chicos tienen muchísimo miedo. Es por eso que sugieren ir a comisaría para denunciarle, para así estar preparados en caso de que vuelva a aparecer. A pesar de que Sevval quiere que su hija regrese a casa, lo cierto es que Yasmin es absolutamente incapaz de perdonar lo que hizo. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta exitosa y sorprendente serie turca que se emite los lunes y los martes en Antena 3 pudieron ver cómo, finalmente, Ayla ha despertado. Además, hay buenas noticias puesto que los médicos le han hecho saber que su vida ya no corre peligro por lo que no hay necesidad de someterse a la operación que tenían prevista. Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra manera, Berk y Elif no pueden evitar emocionarse muchísimo. Al fin y al cabo, esperaban recibir esta buenísima noticia desde hace tiempo.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Hermanos que se emite hoy, martes 15 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Ogulcan opta por preguntar a Ayten si existe algo entre ella y su padre. Como no podía ser de otra forma, Ayten no tarda en responder que Orhan continúa de luto por la muerte de Sengül. Además, le hace saber que su objetivo, bajo ningún concepto, es reemplazar a su madre. Es más, lo único que quiere es apoyarles y ayudarles en todo lo que necesiten. ¡Estará de forma incondicional!

Sarp no tarda en increpar a su primo, puesto que está convencido de que está quedando a escondidas con Cansu. Ayaz, muy enfadado por su desconfianza, le deja claro que jamás tendría con ella. Una misteriosa mujer ha entregado a Süsen el vídeo donde se puede ver cómo Süreyya acabó con la vida de Suzan. Como no podía ser de otra manera, se queda impactada al verlo. Aun así, opta por no contarle nada a Ömer.

Süsen aparece en casa visiblemente destrozada, ya que es incapaz de asumir que su madre acabó con la vida de Suzan. La joven está tan afectada que se ve en la obligación de romper su compromiso matrimonial con Ömer, a quien no tarda en devolver su anillo. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.