No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente, a la par que espectacular! El pasado martes 8 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo los delincuentes que robaron el coche de Sarp le secuestran. Éste, por su parte, no tarda en llamar a Ömer por teléfono y hace un gesto para pedirle auxilio. Ömer ha aparecido con el resto de sus amigos, consiguiendo su objetivo de liberar a Sarp. Todo ello mientras, finalmente, Akif ha tomado la firme decisión de pedir matrimonio a Süreyya.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores ven cómo Gokhan ha robado el móvil de Ayla donde se han guardado las grabaciones de las cámaras de seguridad. Akif y Aybike, por ese motivo, descubren que Gokhan en realidad es el culpable de todo. Todo ello mientras Gokhan entra en la habitación del hospital en el que se encuentra Ayla con un claro objetivo, que no es otro para acabar con ella. En cuanto a Yasmin y Aybike, aparecen en momento exacto para evitar que Gokhan asfixie y acabe con la vida de Ayla. Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra manera, Gokhan huye a toda prisa mientras las chicas van tras él. Los tres llegan a un bosque y protagonizan una fortísima pelea. Gokhan da el paso de intentar ahogar a Aybike. Yasmin le da un fortísimo golpe en la cabeza con una piedra para salvar a su amiga. No tarda en temerse lo peor.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Hermanos que se emite hoy, lunes 14 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de la serie turca son testigos de cómo Yasmin no tarda en pedir ayuda a su madre. Cuando ésta llega, Gokhan está muerto. Es por eso que Akif no tarda en dar el paso de ayudar a Sevval para enterrar el cuerpo a la mayor brevedad posible y evitar ser descubiertos.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Sevval opta por mentir a su hija para protegerla. Es por eso que no tarda en inventarse que Gokhan se despertó y salió huyendo. Los chicos no pueden evitar sentir mucho miedo, ya que están convencidos de que están en peligro. Tanto es así que sugieren ir a la policía a denunciarle por si vuelve a aparecer.

Por si fuera poco, Sevval quiere que su hija regrese a casa pero, a pesar de todo, Yasmin es incapaz de perdonarla por lo que hizo. Todo ello mientras, finalmente, Ayla logra despertar. Los médicos afirman que no es necesario operarla, ya que su vida no corre peligro. Elif y Berk se emocionan al recibir estas buenísimas noticias. Akif traza un plan para que todos crean que Gokhan ha escapado. ¿Conseguirá su cometido? No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.