No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡No está dejando absolutamente indiferente a nadie! El pasado lunes 7 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Sarp y Ömer están en el desguace a punto de ser aplastados. Por fortuna para ellos, han empezado a sonar sirenas de policía. Y es que Ömer, antes de que todo se complicase, avisó a los agentes. Gracias a ese pequeño gesto, los dos jóvenes han conseguido sobrevivir. Como no podía ser de otra manera, los delincuentes han decidido buscar a Sarp y Ömer para vengarse.

Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta serie turca han podido ver cómo Ayla está inconsciente, por lo que no tarda en ser trasladada al hospital. Los médicos confirman que tiene una hemorragia cerebral, por lo que tienen que mantenerla en coma durante un tiempo. Como consecuencia de la situación, Elif y Berk no pueden evitar estar muy afectados. ¡No es para menos! Por si fuera poco, somos testigos de cómo Berk descubre que su madre instaló cámaras de seguridad en casa, por lo que pueden tener en su poder las imágenes con las que van a poder descubrir quién es el ladrón. Nebahat, por su parte, ha descubierto que los chicos que la secuestraron trabajaban, mano a mano, con Süreyya. Una información que le ha pillado por sorpresa y que va a dar mucho de qué hablar en las próximas entregas, como no puede ser de otra manera.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Hermanos que se emite hoy, martes 8 de octubre?

De esta manera tan concreta, podemos ver cómo los delincuentes que robaron el coche de Sarp acaban secuestrándole. El joven se pone en contacto con Ömer por teléfono, mientras hace un gesto con el objetivo de pedirle auxilio. Éste, por su parte, no tarda en acudir a esa llamada junto al resto de sus amigos para tratar de liberar a Sarp. ¡Lo logran con éxito!

Akif da el paso de pedir matrimonio a Süreyya mientras que Gokhan ha optado por robar el móvil de Ayla donde se han guardado todas y cada una de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Aybike y Akif, por su parte, no han tardado en descubrir que Gokhan es el verdadero culpable de la situación en la que se encuentra Ayla.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Gokhan no tarda en entrar en la habitación del hospital en el que Ayla está ingresada con el objetivo de acabar con ella. Así pues, opta por desenchufar todas y cada una de las máquinas que la mantienen con vida. Es más, coge una almohada para conseguir ahogarla. Aybike y Yasmin aparecen justo a tiempo para evitar que Ayla sea asesinada. Gokhan intenta escapar pero, en mitad del camino, opta por ahogar a Abyike pero Yasmin consigue golpearle con una piedra en la cabeza para poder salvar a su amiga. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.