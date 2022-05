Ava Max nos sorprende con el lanzamiento de ‘Maybe You’re The Problem’. Este nuevo tema viene acompañado de un espectacular videoclip. La cantante se ha consolidado como una de las grandes artistas más relativas a nivel internacional.

La estadounidense sigue sacando grandes éxitos y derrocando talento allá por donde pase. Este nuevo single llega tras su gran colaboración con el Dj Tiësto en la canción ‘The Motto’. El proyecto llegó a ser top 5 en la lista ‘Dance/Electronics Songs’ de Billboard. Este trabajo llegas tras el éxito de su aclamado debut ‘Heaven & Hell’, con grandes canciones como ‘Who’s Laughing Now’ o ‘Kings & Queens’.

A través de redes sociales, Ava Max comentó que este nuevo tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, acompañado de un pequeño fragmento de video. En un videoclip marcado por los colores de inicio a fin, esta nueva propuesta es una apuesta muy optimista.

MAYBE YOURE THE PROBLEM. out now(☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞ 🍧😎🚀 pic.twitter.com/NmGT1HzDwz

— AVA MAX (@AvaMax) April 28, 2022