Ava Max está de vuelta por todo lo alto. A través de sus redes sociales, la artista ha anunciado su segundo disco, ‘Diamonds & dancefloors’, desvelando también la fecha de lanzamiento se este nuevo trabajo musical, que tendrá lugar el próximo mes de octubre.

Hace un par de meses que la cantante comenzó a trabajar en su nuevo proyecto discográfico. Tal y como ella misma anunció, lanzaría diferentes adelantos del disco y está cumpliendo su promesa. De momento, sus fans ya han podido escuchar su nuevo single, ‘Maybe you’re the problem’, que la artista lanzó a finales del pasado mes de abril.

Por otro lado, la artista ha desvelado que el sonido de su nuevo disco será muy diferente a todo lo anterior. De esta forma, Ava Max comienza una nueva etapa con su nuevo disco, del que ya ha anunciado su título, su fecha de lanzamiento y, probablemente, también su portada.

My new album 💎 Diamonds & Dancefloors 💎 out October 14♥️ Pre-order available now!! https://t.co/RvgRxwT4y7 pic.twitter.com/dvQTE8D14e

Por otro lado, a través de su nuevo disco, Ava Max promete abrir su corazón al 100% y desgranar sus sentimientos a través de todas las canciones que estarán incluidas en él. Una propuesta musical donde la artista se mostrará más transparente y sincera que nunca.

Cabe destacar que su single ‘Maybe You’re The Problem’ se ha convertido en todo un éxito. En YouTube, el videoclip alcanza las 3.5 millones de reproducciones, mientras que en Spotify, la artista ha cosechado más de 2 millones de escuchas. De esta forma, la artista ha vuelto por todo lo alto y el primer single de su próximo disco es una clara señal de lo que está por venir.

grateful for all of you🥺❤️ overwhelmed by all the support on MYTP… got some exciting news 📰 very soon … 🙂 xx pic.twitter.com/Eaa7eVgWLE

— AVA MAX (@AvaMax) May 26, 2022