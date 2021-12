Antena 3 sorprendía a sus espectadores hace cuatro meses con la suspensión de ‘¡Ahora caigo!’, el concurso que se había asentado por las tardes y era presentado por Arturo Valls. Durante los diez años que han permanecido en televisión han regalado momentos muy graciosos que incluso se volvían virales. A pesar de tener un puesto fijo, un día desapareció sin saberse qué ocurrió.

Ahora, después de un tiempo, el valenciano ha querido desvelar los motivos que causaron la cancelación del programa y así lo hizo en el portal digital ‘Vertele’ aclarando que fue suya la decisión. “En Antena 3 hubiesen estado encantados de que hubiese seguido. La idea de la cadena era que siguiera el programa”, empezó explicando.

“Entre los dos vimos que era el momento de dejarlo ahí arriba y lo entendimos muy bien”, aclaró el también humorista y actor. Ahora relata que vive con calma, sin presión por los datos de cada día. “Eso es lo que más me gusta ahora, que no veo las audiencias. El otro día hablaba con Manel Fuentes y me decía: ‘Ayer hicimos un nosecuantos’. Pero yo ya no las miro. Eso es una dictadura”, expresaba.

“Fueron 10 años de un programa que me dio muchas alegrías laborales, sobre todo a nivel de tranquilidad porque en 2011 aún estaba muy presente la crisis de 2008”, asegura el valenciano que recordará siempre todos los momentos tan bonitos que ha vivido durante esta década. “La experiencia fue una maravilla, pero era una etapa que no entendía que estaba ya hecha”, añadía el presentador.

“Me apetecía cambiar de registro y hacer otras cosas, aunque también me dio pena porque mucha gente se quedó huérfana por las tardes. Que la gente diga que se lo pasaba bien por las tardes, es el mejor piropo que te pueden dar”, acabó sentenciando Arturo Valls. Ahora está entregado en cuerpo y alma a su profesión como actor y está a punto de estrenarse ‘Sin novedad’, una miniserie de ficción para HBO Max. Desde aquí le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa.