Hace ya más de dos años del atentado que tuvo lugar en un concierto de Ariana Grande durante la gira mundial ‘Dangerous Woman’ en el Manchester Arena, en Inglaterra. Tras ello, Ariana canceló su gira de conciertos y poco después regresó a la ciudad de Manchester para realizar en honor a las víctimas del atentado un concierto benéfico llamado ‘One Love Manchester’. El concierto se hizo con la intención de recaudar fondos para los familiares de las víctimas y los servicios de emergencia. Y contó con la presencia de artistas tan relevantes como Justin Bieber, Miley Cyrus, Coldplay, The Black Eyes Peas, Katy Perry, Take That, Nicki Minaj… entre otros. Todos ellos, amigos de Ariana, se quisieron unir a la causa de forma totalmente desinteresada.

Recientemente se ha sabido que la cantante de 25 años regresará a la ciudad de Manchester este verano, para encabezar el evento ‘Manchester Pride Live’, que tendrá lugar el 25 de agosto. Los organizadores del mismo dieron unas declaraciones en las que afirmaron lo felices que están de contar con la presencia de Ariana en el evento: “Nos sentimos verdaderamente honrados de dar la bienvenida a Ariana a la ciudad para que nos ayude a celebrar la vida LGBT”. La propia cantante ha compartido en Twitter lo emocionada que está por volver a Manchester

manchester babes, i’m so thrilled to be headlining pride. my heart. i cant wait to see u and i love u so so much.

