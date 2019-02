Ariana Grande responde a las críticas sobre su participación en el ‘Manchester Pride Live’

Tras confirmarse la participación de Ariana Grande en el ‘Manchester Pride Live’ el 25 de agosto de este año, han empezado a llover las críticas de los haters de Ariana en las redes sociales. En Twitter, muchas personas han mostrado su malestar acerca de que la cantante de 24 años de edad, siendo una mujer heterosexual sea la persona en lideral un festival LGBTQ, creyendo que no es la cantante adecuada para encabezar ese evento y pidiendo a los miembros de la organización que eligieran a otra persona más acorde con ese festival. También han llovido las críticas por el coste de las entradas que dispararon las compras cuando nos anunciaron, a pesar de su elevado precio.

Han sido tantas las reacciones negativas que la propia Ariana Grande ha dado explicaciones en su cuenta de Twitter sobre que ella no ha tenido nada que ver con el precio de los boletos, aprovechando la ocasión para hablar acerca de su relación con sus fans LGBQT y también sobre lo que siente por la ciudad de Manchester.

i saw many people discussing this so i wanted to chime in…. hope that’s okay 🖤🌫 pic.twitter.com/7joiZwI1QS

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 27 de febrero de 2019