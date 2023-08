Ariana Grande prepara un show especial para celebrar el décimo aniversario de ‘Yours Truly’

Ariana Grande está de celebración. El próximo 30 de agosto hará una década desde que su vida cambió para siempre. Ese día, en el año 2013 la artista estrenaba Yours Truly, su primer disco, siendo este el comienzo de brillante carrera musical a nivel mundial.

A pesar del éxito, la artista estadounidense no se olvida de donde viene y con motivo del décimo aniversario de su álbum debut, está preparando un show en directo muy especial. Algo que ha hecho saber ella misma a través de sus redes sociales, además, se espera que interprete algunos de los temas más exitosos de aquel disco.

De momento, parece que tres canciones tienen muchas posibilidades de incluirse en este show. Entre esas canciones nos encontramos con Baby I, Tattoed Heart y Daydreamin, pues a través de sus historias de Instagram ha subido las partituras de estos singles junto al texto «Casi diez años…».

🚨| A new Ariana Grande link «live» has been created & leads to a currently not available Spotify album page! Could the upcoming «Yours Truly» performance be released on digital platforms? 👀https://t.co/aDKQtLJ7Pi pic.twitter.com/1odiCarvj0

— Ariana Grande Chart Data (@arianachartd) August 9, 2023