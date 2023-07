Ariana Grande: todos los ex novios a los que ha dedicado alguna canción

En el año 2018, Ariana Grande hizo historia con el estreno de Thank U, next. Una canción incluida en el disco que la artista estadounidense lanzaría el 8 de febrero de 2019 con el mismo nombre, que se convirtió en uno de los álbumes más destacados del año.

La artista estadounidense siempre ha utilizado la música como forma de expresar sus emociones. No obstante, en el caso de esta canción en concreto, Ariana Grande hace un repaso a su historial amoroso, con un poderoso mensaje de que los amores van y vienen, pero la única persona que la va a acompañar siempre es ella misma.

A través de la letra de Thank U, Next, Ariana Grande agradece a todas las parejas que han pasado por su vida las lecciones aprendidas. De hecho, hay una frase para cada uno de ellos. Big Sean es el primero al que se dirige, con quien salió durante ocho meses.

«Pensé que terminaría con Sean / Pero él no combinaba conmigo», expresa la artista en la letra de la canción, antes de hablar de Ricky Álvarez, el bailarín con quien mantuvo una relación al romper con el rapero. «Escribí algunas canciones sobre Ricky / Ahora las escucho y me dan risa’», expresa.

thank u, next by ariana grande.pic.twitter.com/H73SrmLuby — songs that changed history (@iconiksongs) July 17, 2023

Ariana Grande también habla de Mac Miller, con quien mantuvo una relación desde el año 2016 al 2018. «Me gustaría poder decir gracias a Malcolm / Porque él era un ángel», dice en la letra de Thank U, Next sobre el artista, quien falleció a los pocos meses de romper a causa de una sobredosis.

Ariana y Mac Miller se conocieron en el año 2013, año en el que colaboraron en la canción The way, mientras que también colaboraron tres años después en My favourite part. Una canción tras la cual, comenzaron una relación sentimental.

Mac Miller fue su gran apoyo en el año 2017, tras el atentado terrorista durante un concierto en Manchester. En 2018, los dos pusieron fin a su relación pero siguieron siendo amigos. Sin embargo, el artista falleció tan solo unos meses más tarde, dejando a Ariana completamente destrozada.