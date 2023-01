Ariana Grande responde a los que la critican por haber dejado de cantar

Ariana Grande ha dicho basta. La artista estadounidense se mantenía en silencio ante las críticas que ha estado recibiendo en los últimos meses, desde que decidió centrarse en su papel en la adaptación cinematográfica del musical de Broadway Wicked, y dejó temporalmente la música apartada.

La estrella del pop de 29 años ha estado dedicando su tiempo a interpretar a Glinda, la bruja buena de la película, algo que molestó a algunos fans que han estado esperando desde Positions, lanzado en el año 2020 nueva música de la artista.

Algunos incluso se han quejado de que Ariana Grande ya no es cantante ahora que ha estado grabando la película y enfocada en lanzar productos para su compañía de belleza REM). Sin embargo, en un vídeo publicado en su cuenta de Tik Tok el pasado viernes, la artista ha dejado claro que sí que sigue siendo cantante.

@arianagrande wanted to sing you a little something but don’t want to sing anything that is not “Ozian” at the moment 🙂 keeping to my little bubble for now … done with lots of love. ♬ original sound – arianagrande

Envuelta en un suéter de punto grueso con capucha, Ariana Grande cantó una emotiva versión a capella de la canción Somewhere Over the Rainbow de El mago de Oz con un tono perfecto, demostrando que su voz sigue siendo la misma de siempre.

“Quería cantarte algo, pero no quiero cantar nada que no sea ‘Ozian’ en este momento :)”, subtituló la artista estadounidense en el video. “Mantenerme en mi pequeña burbuja por ahora … hecho con mucho amor”, concluyó, dejando claro que ahora mismo está centrada en la película.

El Tik Tok también incluyó mensajes citados en los que se podían leer: «¿por qué ya no eres cantante?» a lo que ella respondió escribiendo: “*estoy literalmente en el set filmando dos películas musicales todo el día todos los días*”.