Ariana Grande: el bonito gesto de la artista con niños ingresados en hospitales de Manchester

La Navidad es una de las épocas más bonitas y especiales del año, fechas muy señaladas que numerosas naciones del planeta celebran junto a sus seres queridos. Sin embargo, y desafortunadamente, no todo el mundo se encuentra pasando por un buen momento. Por ello, Ariana Grande ha querido despertar la ilusión entre los más pequeños.

La intérprete de thank you next ha comprado regalos para todos los niños ingresados en el Royal Manchester Children’s Hospital, del Trafford General, del Wythenshawe Hospital y del North Manchester General Hospital. Un bonito gesto que ilusionado a muchos pequeños de la fundación estas navidades y por el que han querido agradecerle públicamente.

«¡Gracias, Ariana! Estamos encantados de recibir estos regalos de Navidad para los jóvenes pacientes de nuestros hospitales de parte de la artista. Estos regalitos se han entregado y distribuido tanto a bebés como a niños y adolescentes del Royal Manchester Children’s Hospital, del Trafford General, del Wythenshawe Hospital y del North Manchester General Hospital», han escrito en la publicación.

Cabe señalar que no es la primera vez que Ariana Grande tiene un bonito gesto con los pequeños ciudadanos de Manchester. El pasado 2020 donó 100 libras a cada pequeño ingresado y en 2021 dio 1.000 regalos a las unidades de cuidados intensivos pediátricos y neonatales de varios centros médicos.

Recordemos que desde el 2017 la artista se siente muy unida a esta ciudad británica. Pues, durante uno de sus conciertos tuvo lugar un atentado terrorista en el que murieron 17 personas.

Un terrible suceso que afectó profundamente a la cantante y por el que no ha dejado de apoyar, cada vez que tiene la oportunidad, al pueblo de Manchester. De hecho, el tema Get well soon fue lanzado al mundo en homenaje a las víctimas del atentado. Pequeños detalles que alegran a muchas familias y con los que la artista ha dejado claro el gran corazón que tiene.