Ariana Grande se convierte en la artista femenina con más números uno de la última década

Ariana Grande se ha convertido en la artista femenina con más números uno de la última década. Un reconocimiento a nivel mundial, que posiciona a la joven de 29 años como la artista internacional número uno de la lista Billboard Hot 100.

A pesar de que actualmente se encuentra en un momento de silencio musical, quitando su nueva colaboración con The Weeknd, debido a que está centrada en su nuevo proyecto como actriz de Broadway, Ariana Grande ha acumulado innumerables logros a lo largo de los últimos años.

Todos estos logros le han servido para convertirse en la mujer con más números uno de la lista Billboard de los últimos diez años. Éxitos entre los que nos encontramos con canciones como Thank U, Next, 7 Rings o God is a woman.

Ariana Grande now has the most #1 hits by any woman this decade on the Billboard Hot 100. pic.twitter.com/li2LfGdk5M — Pop Base (@PopBase) March 6, 2023

Por otro lado, esta semana Ariana Grande rompió otro récord. La artista estadounidense le arrebató un récord al ex integrante de The Beatles, Paul McCartney, gracias a su última colaboración con The Weeknd, en Die For You Remix.

El dueto fue lanzado la semana pasada y rápidamente alcanzó el primer puesto del Hot 100 de Billboard, destronando a Flowers de Miley Cyrus después de más de un mes en lo alto de la lista. Gracias a esto, Ariana Grande se convirtió en la artista con la mayor cantidad de duetos que han alcanzado el primer lugar de la prestigiosa lista estadounidense.

A pesar de que actualmente la artista está volcada en su papel en el musical de Broadway basado en El mago de Oz, los fans de Ariana Grande esperan impacientes a que la artista regrese con un nuevo álbum, con el que vuelva a batir todos los récords musicales.