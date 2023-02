The Weeknd y Ariana Grande unen sus voces en el remix de ‘Die for you’

The Weeknd y Ariana Grande han vuelto a sorprender a sus fans con su nueva colaboración. Este viernes 24 de febrero ha visto la luz la cuarta colaboración de los artistas, y en esta ocasión, se trata de una unión musical en el remix de la canción Die for You.

Consolidados como dos de los artistas más reconocidos del mundo, todas sus colaboraciones han tenido un éxito arrollador, por lo que no es de extrañar que hayan decidido unir sus voces una vez más, tras el éxito de sus anteriores colaboraciones.

Save your tears, Love Me Harder y Off The Table, son las otras colaboraciones que han realizado The Weeknd y Ariana Grande a lo largo de los últimos años. Y con la llegada del 2023 ambos artistas han decidido unir sus voces una vez más.

Esta nueva colaboración llega casi por sorpresa. Pues fue este miércoles cuando Ariana desveló que tenían una nueva canción entre manos. A través de su cuenta de Tik Tok, la artista estadounidense compartió un vídeo en el que aparece en el estudio interpretando un fragmento de la canción

«Escribí y grabé un verso para mi amigo, después de un día de 14 horas en el set. Esta excepción tenía que hacerse», escribió la artista junto al vídeo. Un vídeo que el artista canadiense compartió en su cuenta de Twitter, y unas horas más tarde, confirmó que el remix de Die for you vería la luz este viernes.

La cuarta colaboración de ambos artistas se trata del remix de Die for you, canción incluida en Starboy, el exitoso tercer álbum de estudio del artista canadiense. Una canción que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y que como era de esperar, ha tenido una gran acogida en todas ellas.