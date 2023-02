The Weeknd y Ariana Grande confirman que su nueva colaboración ya está en marcha

The Weeknd y Ariana Grande preparan una nueva colaboración. La cuarta colaboración de los artistas estadounidense ya está en camino, y así lo han hecho saber ellos mismos a través de sus redes sociales, donde han compartido un pequeño fragmento.

La unión The Weeknd y Ariana Grande en una misma canción es apostar por un éxito seguro. Consolidados como dos de los artistas más escuchados del mundo, todas sus colaboraciones han tenido un éxito arrollador, por lo que no es de extrañar que hayan decidido unir sus voces una vez más.

Esta canción, de la que aún se desconoce su fecha de lanzamiento, será la cuarta colaboración de Ariana Grande y The Weeknd. Tras el éxito de Save your tears, Love Me Harder y Off The Table, ambos artistas ya trabajan en su nueva canción, tal y como han confirmado en sus redes sociales.

La noticia de que ya están trabajando en una nueva colaboración fue desvelada por Ariana Grande. A través de su cuenta de Tik Tok, la artista estadounidense compartió un vídeo en el que aparece en el estudio interpretando un fragmento de la canción.

«Escribí y grabé un verso para mi amigo, después de un día de 14 horas en el set. Esta excepción tenía que hacerse», escribió la artista junto al vídeo. Un vídeo que unas horas más tarde, el artista canadiense compartió en su cuenta de Twitter.

La cuarta colaboración de ambos artistas sería en el remix de Die for you, canción incluida en Starboy, el tercer álbum de estudio del artista canadiense. Una canción que han adivinado miles de fans, al reconocer la melodía de la canción que interpretaba Ariana Grande en el vídeo publicado en su cuenta de Tik Tok.