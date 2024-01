Ariana Grande confirma la fecha de estreno de ‘eternal sunshine’, su nuevo álbum

Después de una larga espera para tener música nueva de Ariana Grande, la artista por fin ha anunciado la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum eternal sunshine. Las redes sociales han enloquecido con el anuncio de la cantante tras cuatro años sin haber publicado un álbum. Además, la joven ha estado centrada en su carrera como actriz, ya que lleva varios meses en el rodaje de la película Wicked.

Hace apenas un mes, la artista empezó a publicar fotos en el estudio de grabación a través de sus redes sociales, lo que hizo que saltaran las alarmas entre sus seguidores de que nueva música se estaba aproximando. El nuevo disco de la cantante llegará el próximo 8 de marzo y ya hemos podido darle el primer vistazo con su último single yes, and?

Ya reveló la portada del disco en el anuncio del single, que causó un poco de confusión, ya que sus fans pensaban, en un principio, que yes, and? era el título del disco, por lo que la artista tuvo que publicar una historia en Instagram aclarando que el yes, and? era un single y no el nombre del disco, pero que la portada del single sí era la misma que la del álbum.

El primer vistazo del disco con el primer single sorprendió con ritmos disco y un videoclip con mucho baile y creatividad. Además, ayer publicó tres nuevas versiones del sencillo: una versión acapella, una versión más rápida y otra más lenta. Si los fans de la cantante estaban deseando escuchar algo nuevo de la cantante, ahora tendrán Ariana Grande para rato con todas las versiones del sencillo y el disco que verá la luz el próximo 8 de marzo.

