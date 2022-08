Arctic Monkeys no decepciona con ‘There’d Better Be A Mirrorball’, su nuevo single

Todos los fans de Arctic Monkeys tenemos un gran vacío desde que hace 4 años sacasen a la luz su última canción. El grupo de Sheffield no había lanzado nada desde su tema Four Out of Five. Pero esta sequia ha llegado a su fin, hace apenas 24 horas veía la luz su nuevo tema titulado There’d Better Be A Mirrorball, el cual es la canción principal de el álbum que estrenaran próximamente y que se llamará The Car.

Este nuevo álbum de estudio verá la luz el 21 de octubre, y si todas las canciones son iguales que There’d Better Be A Mirrorball podemos asegurar que será todo un éxito. En este tema recuperamos al Arctic Monkeys más setentero, en la línea de sus LP, AM y Tranquility Base Hotel & Casino.

La letra de la canción versa sobre un fenómeno que está muy extendido entre la gente hoy en día (en especial en los hombres), ocultar tus sentimientos y hacer como que nada te afecta, aunque como bien dice la banda británica, los sentimientos siempre acaban aflorando y demostrándose.

Ver esta publicación en Instagram A post shared by Arctic Monkeys (@arcticmonkeys)

El videoclip es muy completo, ha sido dirigido por el líder de la banda, Alex Turner. En el podemos ver distintos cortes del cantante en el estudio, mientras graba lo que se presume es esta canción. La fotografía, además de ser muy buena, recuerda mucho a los videoclips de The Beatles, con frames algo borrosos y que dejan al espectador imaginar los diversos elementos de la imagen.

No debemos perder de vista que el día 1 de septiembre, Arctic Monkeys actuarán en Málaga con motivo del festival Cala Mijas, donde los asistentes podrán disfrutar probablemente de adelantos de nuevas canciones que estarán incluidas en el nuevo disco.

En tan solo unas cuantas horas, esta canción ha alcanzado las más de 2 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose así en el número 9 de las tendencias de la plataforma.